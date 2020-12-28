بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

عمت حالة من السعادة والبهجة، منطقة منشية السلام بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، والتي أبدتها أسرة الفتيات الشقيقات الثلاث عقب عودتهن سالمات إلى أحضان أهاليهن.





وقال عصام محمد، والد الفتيات، "قلبي شعر بفرحة لا توصف بعودة بناتي"، مشيرا إلى أن أمهن تواصل الزغاريد بعودتهن سالمات، وهن رفضن الحديث مع أي أحد بالمنزل.





كما توجهت والدة الفتيات بالشكر إلي رجال الداخلية وضباط مديرية أمن الغربية، الذين ساهموا في إعادة بناتها سالمات "الحمد لله على رجوعهن، وكل الشكر للمسئولين ووسائل الإعلام في توصيل صوتنا".





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، تمكنت من إعادة الفتيات المختفيات منذ تاريخ ١٣ أكتوبر الماضى عن منزلهن بمدينة المحلة الكبرى.





وأفادت تحريات مباحث قسم ثالث المحلة، بأن الفتيات الثلاث كن يعملن فى إحدى الشركات الخاصة بمحافظة الجيزة، وقمن بتأجير شقة سكنية للمبيت فيها.





وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتيات الثلاث بحدوث واقعة اختفائهن المفاجئ في ظروف غامضة.





وعقب تشكيل فريق بحث للتحرى عن ظروف الواقعة وملابسات الواقعة تبين أن الفتيات ذهبن إلى محافظة الجيزة بهدف العمل بإحدى الشركات الخاصة وتم ضبطهن وعودتهن إلى منزلهن واستكمال باقى الإجراءات القانونية.





وأفادت مصادر أمنية بأن اختفاء الفتيات جاء نتيجة خلافات بين الأب والأم معهن حول أسباب رفضهن للعرسان وعدم رغبتهن في الزواج، مما اعتبرنه ضغطا عليهن ودفعهن للفرار من منزل أسرتهن بشكل مفاجئ.





وأضاف والدهن "عصام" في البلاغ الرسمي: "بناتي "ياسمين ونرمين" تخرجتا في الجامعة ولا توجد بيننا مشاكل أسرية، ويوم الواقعة كانتا في طريقهما لمحل البقالة يشتريان بعض مستلزمات المنزل ومعهما شقيقتهما الصغري ندا، وفجأة وبدون سابق إنذار اختفت آثار أقدامهن على الطريق ولم نعلم عنهن شيئا حتى وقتنا هذا".





وتابع والد الفتيات الثلاث، والدموع في عينيه، "راحوا العيال في غمضة عين.. لم تعد بناتي الـ ٣ إلى بيتهن منذ ١٣ أكتوبر الماضى، وحررنا محاضر وبحثنا عنهن بالأقسام والمستشفيات بجميع المحافظات، الأمر الذي تسبب في إصابة والدتهن بوعكة صحية بالغة، ألزمت على أثرها الفراش تتألم منذ غيابهن عنها وفقدان الأمل في عودتهن بعد أن ظلت البلدة بأكملها تبحث عنهن في كل مكان وتطبع الملصقات على المساجد والمستشفيات والمحلات وجميع الشوارع على أمل أن يصل الأهل إلى مكانهن".



