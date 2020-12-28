سرادق العزاء ممنوعة.. الحكومة: يسمح بإقامة الأفراح في هذه الحالة فقط.. فيديو

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك شرطين أساسيين لإقامة الأفراح، وهما أن يكون في مكان مفتوح غير مغلق و إلا يتجاوز عدد المتواجدين في المكان أكثر من 300 فرد، منوها إلى أن التعازي ممنوعة تماما حتى وأن كانت في أماكن مفتوحة وليست مغلقة.



وتابع "سعد" خلال كمداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، لا يوجد سيطرة في أعداد الحاضرين في العزاء، ولهذا تم منع الأمر تماما، معقبا: قرارت الحكومة أمس جاءت على أساس دراسة واضحة من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأكمل: تطبيق الغرامة الفورية سيتم تطبيقها بداية من يوم الأحد القادم، منوها إلى أن في حالة عدم دفع الغرامة سيتم إلقاء القبض علليه فوريا، ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة، وشدد على أن الحكومة لا تهدف إلى منع المواطنين من الخروج ولكن في أطار الإجرءات الاحترازية.



وأشار إلى تطبيق الغرامة الفورية على المقاهي أو المطاعن الغير ملتزمة بقيمة 4 ألاف جنيه بالإضافة إلى غلقه لمدة أسبوع، في حالة تكارا المخالفة سيتم مضاعفة العقوبة.



