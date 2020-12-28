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توك شو

قد يتم غلقها.. إيقاف المقصرين عن العمل وتحويلهم للتحقيق.. قرارات جديدة من الأوقاف حول المساجد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:09 ص
مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء
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إسراء صبري
قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الحالي للمستلزمات الطبية وأدوية كورونا تحت السيطرة، منوها إلى أن احتياطي الأدوية يكفي 8 أشهر، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تقوم بإمداد المستشفيات والصيدليات بما يلزم.

وأضاف "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، الموجة الثانية أصابت فئات كانت بعيدة نوعا ما في الموجة الأولى، مشددا على ضرورة الاتصال بالخط الساخن لمعرفة المستشفيات المتاحة لاستقبال مرضى كورونا.

وأوضح، أسرة العيانة متوفرة، ولكن سبب الأزمة يكون في الأهالي واختيارهم لبعض المستشفيات الممتلئة، وفيما يخص المساجد، أكد على أن وزير الأوقاف أصدر قرار بالتشديد على تطبيق الإجراءات في المساجد، وفي حالة عدم الالتزام سيتم تحويل المسئولين إلى التحقيق وأحيانا إلى غلق المساجد.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء قرر تعليق أي تجمعات للجمعيات العمومية أو انتخابات خلال الأشهر القادمة، مشددا على أن القرار مازال ساري على انتخابات اتحاد كرة القدم ايضا لمدة 6 أشهر.
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