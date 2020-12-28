احذري هذه العادة قد تصيبك بسرطان المثانة

يؤثر سلس البول علىى النساء الأكبر من 50 عامًا ويعد السلس البول هو فقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل مما يتسبب في تسرب بعض قطرات البول قبل دخول المرحاض إليكم الأسباب و أعراض الاصابة بـ سلسل البول وهي:يقدمها موقع "power of positivity".

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أسباب الإصابة بسلس البول



1-الحمل والولادة:يمكن للتغيرات التي تحدث اثناء الولادة أن تؤدي الى تلف الأعصاب والأنسجة الداعمة للمثانة، مما يؤدي الى انخفاض قاع الحوض الذي يؤدي الى هبوط المثانة أو الرحم أو المستقيم أو الأمعاء الدقيقة عن مكانها المعتاد.2– التغييرات الناتجة عن الشيخوخة:تؤدي الشيخوخة إلى انخفاض قدرة المثانة على تخزين البول أو فرط نشاطها.3– سن اليأس عند المرأة:يساعد هذا الهرمون على الحفاظ على بطانة المثانة ومجرى البول الصحي، وعند نقص إنتاج هذا الهرمون تكون الأنسجة في حالة تدهور مما يؤدي الى ازدياد البول.4– استئصال الرحم في النساء:أي جراحه في الرحم تؤدي الى تلف عضلات قاع الحوض مما يؤدي الى السلس البولي خاصة وأن المثانة والرحم مرتبطان معًا بنفس العضلات والأربطة،5– سرطان المثانة أو حصوات المثانة:سلس البول والإلحاح البولي و الحرقان عند التبول يمكن أن تكون من أعراض سرطان المثانة او حصوات المثانة.6– انسداد أو ورم في أي مكان في المسالك البولية:يمكن لذلك أن يمنع التدفق الطبيعي للبول وتسبب سلس البول.7– التهاب البروستاتا أو تضخمها:يؤدي التهاب البروستاتا الى حدوث ظاهرة السلس البولي، وتعتبر أيضا تلك الظاهرة من الأعراض الجانبية لعلاج سرطان البروستاتا.



