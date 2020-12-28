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مرأة

احذري هذه العادة قد تصيبك بسرطان المثانة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:52 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يؤثر سلس البول علىى  النساء الأكبر من 50 عامًا ويعد السلس البول هو فقد بعض الأفراد القدرة على التحكم فى التبول بشكل كامل مما يتسبب في تسرب بعض قطرات البول قبل دخول المرحاض إليكم الأسباب و أعراض الاصابة بـ سلسل البول وهي:يقدمها موقع "power of positivity".

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أسباب الإصابة بسلس البول
1-الحمل والولادة:
  يمكن للتغيرات التي تحدث اثناء الولادة أن تؤدي الى تلف الأعصاب والأنسجة الداعمة للمثانة، مما يؤدي الى انخفاض قاع الحوض الذي يؤدي الى هبوط المثانة أو الرحم أو المستقيم أو الأمعاء الدقيقة عن مكانها المعتاد.

2– التغييرات الناتجة عن الشيخوخة:
تؤدي الشيخوخة إلى انخفاض قدرة المثانة على تخزين البول أو فرط نشاطها.

3– سن اليأس عند المرأة:
 يساعد هذا الهرمون على الحفاظ على بطانة المثانة ومجرى البول الصحي، وعند نقص إنتاج هذا الهرمون تكون الأنسجة في حالة تدهور مما يؤدي الى ازدياد البول.

4– استئصال الرحم في النساء:
أي جراحه في الرحم تؤدي الى تلف عضلات قاع الحوض مما يؤدي الى السلس البولي خاصة وأن المثانة والرحم مرتبطان معًا بنفس العضلات والأربطة،

5– سرطان المثانة أو حصوات المثانة:
سلس البول والإلحاح البولي و الحرقان عند التبول يمكن أن تكون من أعراض سرطان المثانة او حصوات المثانة.

6– انسداد أو ورم في أي مكان في المسالك البولية:
يمكن لذلك أن يمنع التدفق الطبيعي للبول وتسبب سلس البول.

7– التهاب البروستاتا أو تضخمها:
يؤدي التهاب البروستاتا الى حدوث ظاهرة السلس البولي، وتعتبر أيضا تلك الظاهرة من الأعراض الجانبية لعلاج سرطان البروستاتا.


3 ادوية تعالج سلس البول

 يلجأ الطبيب لإعطاء بعض الأدوية التى تساعد في علاج سلس البول لذا يجب الاستمرار في التمارين أو التقنيات الأخرى التى يحددها الطبيب.

وتعد أهم 3 ادوية تعالج سلس البول
- مضادات الكولين تهدئ المثانة المفرطة النشاط

- الاستروجين الموضعي قد يعزز الأنسجة في مجرى البول

- (Imipramine (Tofranil هو أحد مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات .

فى النهاية يجب الإقلاع عن التدخين نهائيا لأنه من أخطر المواد على الصحة بصفة عامة والمثانة بصفة خاصة ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المثانة.
أطعمة المسببة تهيج في المثانة

على الجانب الأخر ذكر موقع "medicalnewstoday " أهم الأطعمة المسببة تهيج في المثانة، مثل البصل والطماطم والفلفل، والحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن الناضج والقشدة الحامضة واللبن، والجاودار، والتوابل والخل والجوز والفول السوداني.

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