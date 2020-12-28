ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يورجن كلوب: التعادل مع وست بروميتش أشبه بالخسارة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:15 ص
كلوب
كلوب
Advertisements
مجدي سلامة
وصف الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، تعادل فريقه مع وست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1 بأنها أشبه بالخسارة، معربا عن غضبه تجاه لاعبيه من إهدار فرصة التقدم بخمس نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول على أعتاب الخروج بالنقاط الثلاث من ملعبه "إنفيلد" بعدما تقدم بهدف للسنغالي ساديو ماني في الدقيقة 12، لكن سيمي أجاي أدرك التعادل بضربة رأس قبل انتهاء اللقاء ليحرم حامل اللقب من الفوز مساء أمس الأحد.

وأوضح كلوب أنه ينتظر عرضا أكثر انضباطا من فريقه، الذي يتصدر الدوري بفارق 3 نقاط عن إيفرتون، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد، الأربعاء، في مباراته الأخيرة بالعام الجاري.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة غاضبًا: "التعادل مع ويست بروم.. يشبه الخسارة، لكن حصلنا على نقطة إضافية، لذا الأمر جيد".

وتابع: "يشعر اللاعبون بغضب أكبر من أي شيء آخر لأنهم يدركون أن هذا الموقف ليس مثاليا لكن هكذا صارت الأمور، الآن يجب علينا خوض المباراة المقبلة في غضون 3 أيام".

ويفتقد ليفربول خدمات ثنائي الدفاع فرجيل فان دايك وجو جوميز بعد تعرضهما للإصابة وغيابهم عن الفريق لفترات طويلة، ومن المرجح أن يغيب جويل ماتيب عن مواجهة نيوكاسل بعدما تعرض لإصابة عضلية وخرج بعد مرور ساعة من اللعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

غلطة الشاطر بـ 1000 .. خطأ كلوب يهدد ليفربول بموسم كارثي

نيوكاسل يفوز على ويست بروميتش 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

ماني يتقدم لـ ليفربول أمام وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

ليفربول يتقدم على وست بروميتش بهدف ماني في الشوط الأول

إصابة مدافع ليفربول واستبداله أمام وست بروميتش في البريميرليج

وست بروميتش يفرض التعادل على ليفربول 1-1 في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر الفنانة أميرة فتحي

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير