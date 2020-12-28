جامعة الزقازيق: حجز 1000 حالة بالعناية المركزة بمستشفياتنا منذ تفشي كورونا

أكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة بذلت جهدا كبيرا منذ بداية أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الحالات التى تم فحصها حتى أمس وصلت إلى 18 ألفا و437 حالة، مشيرا إلى أنه يتم عمل أشعة مقطعية وعادية وصورة دم لكافة الحالات.





وأضاف "شعلان" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، ان هناك فريقا مخصصا على أعلى مستوى سيتولى الإشراف على بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.





وأشار إلى أنه تم حجز 1000 حالة بالعناية المركزة الخاصة بمستشفيات الجامعة منذ بداية أزمة كورونا، متابعا أنه تم فتح 60 عناية مركزة.





ولفت إلى أنه خلال تغيير البروتوكول أصبح هناك إهتمام بالعنايات المركزة، وتم إفتتاح "مستشفى العزل 2" فى القلب والصدر، حيث يوجد بها 120 سرير عناية مركزة، وفى نفس الوقت الجامعة اول من فكرت فى عمل مبنى عزل خاص للأطفال، نتيجة لمعاناة الأطفال داخل العزل.

وأوضح أن الأسرة بمبنى الأطفال تم تصميمها بشكل مناسب، بحيث لا يشعر الطفل بالغربة والبدأ فى مرور المرحلة بأمان، متابعا أنه يوجد أكثر من 150 جهاز تنفس صناعيا وأكثر من 250 عناية مركزة، بالإضافة إلى تدعيم مستشفى القلب والصدر بأحدث جهاز أشعة مقطعية.







