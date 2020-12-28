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اقتصاد

الكفاية الإنتاجية: برنامج لتأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات الدهان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:07 ص
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة التجارة و الصناعة
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ولاء عبد الكريم
وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" برتوكول تعاون لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار مبادرة " اتعلم صح وادهن صح"، وذلك في مجالات تاهيل مهنة  فنى اصلاح ودهان هياكل السيارات  ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل اكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب وتستمر لمدة عام.

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وجاء ذلك فى إطار توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفتح مجالات عمل جديدة للشباب. 

وقع البروتوكول عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى والدكتورة مى التلاوى رئيس مجلس الامناء لمؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) ، وذلك بحضور هانی البلونی رٸيس قطاع التسويق والمبیعات بالمجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" .

 

وقال عمرو جمعة رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى أن هذا المشروع  يستهدف نشر ثقافة التدريب المهنى والتأكيد على دوره الهام فى المجتمع، مشيرًا الى انه سيتم تنفيذ المشروع من خلال دورات TOT لمدربين  الكفاية الانتاجية ثم قيامهم بتدريب الطلبة والطالبات وشباب الخريجين الراغب فى تنمية مهاراتهم  بمراكز التدريب المهنى بالمصلحة.

 

وأضاف أن المشروع يعكس جهود وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى في القيام بعمليات التطوير المستمر وادخال مهن جديدة بمراكز التدريب التابعة لها بالاضافة الى  الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة بالمصلحة فى كافة التخصصات لتلبية احتياجات سوق العمل من عمالة فنية مدربة ، مشيرًا إلى أن التدريب سيتم بمراكز العاشر ودمياط والمركز الكورى بشبرا ومركز محرم بك واسيوط  وعدد من المراكز الاخرى حيث سيتم تقسيم المتدربين على مجموعات تضم كل مجموعة 25 متدرب.

 

وأوضح جمعة أن البرنامج يستهدف فئة من الشباب والفتيات من سن 18إلى 40 سنة والراغبين فى تعلم مهارات دهان السيارات ودهان الأخشاب من طلاب المراكز التدريبية التابعة للمصلحة ومن الشباب الذين  يجيدون القراءة والكتابة كحد ادنى بموجب شهادة تفيد ذلك وكذا الحاصلين على دبلوم متوسط وثانوية عامة ومؤهل عال والمهتمين بالمهنة من خارج المراكز لتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات والمعلومات التى تساعدهم على معرفة اساسيات مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب بصورة صحيحية  بهدف رفع مهاراتهم التدريبية مع المساهمة فى توجيههم لشركات متخصصة لمساعدتهم على فتح اسواق عمل ومشروعات صغيرة لهم.

 

ولفت إلى أن مؤسسة القيادات المصرية للتنمية ستقوم بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" وفي إطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بقطاع التدريب المهني بتقديم الدعم المعنوى والمادى للشباب لتحقيق أهداف التدريب من خلال توفير خامات التدريب والعدد المطلوبة والتيشيرتات والافارولات والمادة العلمية المطورة الهادفة للارتقاء باساسيات المهنة وما يتطلبه سوق العمل بقطاع التدريب المهنى، مشيرًا الى ان المؤسسة ستقوم بالدعاية للمبادرة وتجهيز المطبوعات اللازمة  وتنظيم احتفالية الإعلان عن المشروع .

 

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