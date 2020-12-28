ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

بالقرآن والسلام الوطني وفيلم تسجيلي.. افتتاح مؤتمر دار الإفتاء لعرض إنجازات 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
بدء مؤتمر دار الإفتاء
بدء مؤتمر دار الإفتاء
Advertisements
محمد شحتة عدسة : ابراهيم قنديل
بدأت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذي تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، ويقام بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.  

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واعقب تلاوة القرآن، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. 

وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليًا لأعمال دار الإفتاء المصرية خلال العام الجاري في ظل أزمة كورونا. 

وسيتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن فضيلة المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل تجوز الصلاة بملابس البيت ؟

حكم قراءة القرآن بدون وضوء ولا غطاء الشعر

5 سنوات على إنشاء هيئات الإفتاء في العالم.. ونشرة "جسور" ترصد أبرز الإنجازات

غدا.. دار الإفتاء تعرض إنجازاتها خلال 2020 في مؤتمر بحضور وزراء ومفكرين

رئيس المحكمة الدستورية العليا يلقي كلمة الافتتاح في مؤتمر الأعمال الختامية لدار الإفتاء غدًا

دار الإفتاء تعرض إنجازاتها في 2020 وخطتها المستقبلية في مؤتمر اليوم

ترشيحاتنا

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

إعلان غريب لبيع نسخة خاصة من هواتف OnePlus 9 بسعر 47 ألف جنيه

وليد عبداللطيف: ساسي كان سيجدد للزمالك مقابل 900 ألف يورو في الموسم

مهاجم الجونة.. وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسئولي الزمالك بالتعاقد مع والتر بواليا

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور