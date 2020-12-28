بالقرآن والسلام الوطني وفيلم تسجيلي.. افتتاح مؤتمر دار الإفتاء لعرض إنجازات 2020

بدأت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذي تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، ويقام بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.





بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واعقب تلاوة القرآن، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.





وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليًا لأعمال دار الإفتاء المصرية خلال العام الجاري في ظل أزمة كورونا.



