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فن

شريف باهر يكشف لـ صدى البلد كواليس شارع 9.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:28 م
شريف باهر
شريف باهر
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شروق سلامة
كشف الفنان شريف باهر كواليس مسلسله الجديد "شارع 9"، بعد عودته لاستئناف التصوير بعد فترة توقف بسبب كورونا.

وأضاف شريف باهر لكاميرا صدى البلد أنه عاشق للسينما، وأن المنصات الإلكترونية لا يمكن أن تكون بديلا عن شاشة العرض الكبيرة، بكل أجوائها الجميلة.

وتمنى شريف باهر لقراء صدى البلد عاما سعيدا، وأن يكون 2021 أفضل من 2020، وأن ينتهي وباء كورونا من العالم، مؤكدا تأثر الحياة الفنية بهذا الفيروس.

كان احدث ظهور لـ شريف باهر ضمن حضور العرض الخاص لفيلم "ريما" الذي بدأ عرضه منذ أيام وهو مصنف فيلما تشويقيا ورعب بطولة الطفلة ريما عبد القادر.


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