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برلمان

نائب يطالب الحكومة بوضع خطط لتحويل 1500 قرية لقرى منتجة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:05 م
النائب طارق رسلان
النائب طارق رسلان
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ماجدة بدوى
وجه اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته للحكومة بالبدء الفورى فى تنفيذ خطط تطوير مشروع الـ1500 قرية.

وأكد "رسلان" فى بيان له أصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خاصة فيما يتعلق بالمخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية وقائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها والتي تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية وتوجيه الرئيس السيسى للحكومة بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم 2021 وباشتراك كل الأجهزة الحكومية المعنية.

وطالب النائب طارق رسلان من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن المحافظين بصفة خاصة بوضع خطط شاملة لتحويل الـ 1500 قرية إلى قرى منتجة واستغلال طاقات الشباب داخل هذه القرى فى إدارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء أولوية قصوى لتوفير المشروعات ايضا للمرأة المعيلة داخل هذه القرى والاهتمام بمشروعات البنية الأساسية من رصف للطرق وتطوير المنشآت التعليمية والصحية ومشروعات المياة والكهرباء والصرف الصحى داخل القرى.
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