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قبل أيام من انتهائه.. ماذا حدث لطلاب المدارس في 2020 ؟ | تعليق دراسة وابحاث ومذاكرة اونلاين واختبارات من البيت .. تأجيل الثانوية والدبلومات وظهور المعقمات والكمامات بلجان الامتحانات

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:42 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
* وزير التعليم : 
- مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي أكملت العملية التعليمية العام الدراسي الماضي في ظل جائحة كورونا
- جائحة كورونا ساعدت الوزارة في الاستعجال في تطبيق بعض اجراءات التطوير

شهد طلاب المدارس في مصر على مدار عام 2020 ، تطبيق العديد من الاجراءات والقرارات التي لم تكن في الحسبان نهائيا ، حيث فوجئ الطلاب بتغييرات جذرية في نظام الدراسة والامتحانات والتقييمات بسبب أزمة فيروس كورونا التي قلبت الموازين رأسًا على عقب في ليلة و ضحاها.

فلأول مرة في مصر ، يصدر قرارا رسميا بإغلاق المدارس وتعليق الدراسة بها منذ في مارس 2020 وحتى نهاية العام الدراسي 2019/2020 إلى جانب إغلاق مراكز الدروس الخصوصية تماما خوفا من انتشار الفيروس في أي تجمعات طلابية.


وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم لإنقاذ الموقف بعد هذه القرارات المفاجئة ، حيث بدأت تعلن عن استكمال الدراسة لجميع الطلاب "اونلاين" وهو الامر الذي كان يبدو في هذا الوقت غريبا على معظم الطلاب ، وفي وقت قليل جدا نجحت وزارة التربية والتعليم في إطلاق عددا من المنصات الالكترونية لإستكمال الدراسة اونلاين لطلاب المدارس ، وتمثلت ابرز هذه المنصات فيما يلي :

منصة المكتبة الرقمية "ذاكر"    https://study.ekb.eg/

وهي مكتبة رقمية ضخمة جدا، تضم بداخلها العديد من مصادر المعلومات التي تفيد طلاب جميع الصفوف الدراسية، وقد تم استحداث هذه المنصة بعد تعليق الدراسة في المدارس بسبب فيروس كورونا بـ 4 أيام فقط، وكان الهدف هو مساعدة طلاب المدارس على استكمال الدراسة بطريقة التعلم عن بعد في ظل ظروف تعليق الدراسة وإغلاق المدارس مع قرب فترة التقييمات.

وقد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المكتبة الرقمية ستكون المصدر الأساسي الذي لابد أن يعتمد طلاب المدارس عليه لإعداد المشروعات البحثية الخاصة بهم هذا العام.


منصة ادمودو للتواصل وتقديم الأبحاث      https://edmodo.org/
وهي منصة جديدة تم استحداثها أيضا بعد ظروف تعليق الدراسة في المدارس بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذه المنصة تهدف إلى توفير فصول افتراضية لطلاب المدارس تحاكي نفس فصولهم التي كانوا يذهبون إليها في مدارسهم، حيث تساعد هذه الفصول الافتراضية المتاحة على المنصة في توفير التواصل الإلكتروني اللازم بين الطلاب والمعلمين، لتعويض فترة تعليق الدراسة، وتقديم الإرشادات اللازمة من المعلمين للطلاب في عمل المشروعات البحثية.

منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الاعدادية وصفوف الثانوية    https://stream.moe.gov.eg
وهي أحدث المنصات التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم منذ يومين فقط، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، هذه المنصة هي منصة جديدة و الدخول عليها مجاني، أعدها فريق التعليم الإلكتروني في الوزارة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه المنصة ستقدم للطلاب فصولا حية لتقديم مراجعات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة.

وقال إن منصة البث المباشر للفصول الافتراضية تستخدم تكنولوجيا حديثة جدا، قامت بإعدادها شركة سيسكو أو مايكروسوفت.

وأضاف: "بمجرد الدخول على هذه المنصة الجديدة سيجد الطالب أنه ملزم باختيار المرحلة الدراسية"، مشيرًا إلى أن المتاح الآن على المنصة فصول على الهواء من أفضل الأساتذة في وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفوف الثالث الإعدادي والأول والثاني والثالث الثانوي".

وتابع: "بمجرد اختيار السنة الدراسية سيجد الطالب جدول البث المباشر الخاص الصف الدراسي الذي تم اختياره".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب سوف يجد هذه الفصول على الهواء على مدار الأسبوع، مؤكدا أن الفصل الواحد يحتمل دخول 10 آلاف طالب معا في وقت واحد، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للتعلم عن بعد.

ولم تكن هذه المنصات الالكترونية هي المفاجآة الوحيدة من وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس خلال عام 2020 ، حيث فوجئ طلاب المدارس أيضا بتغيير نظام تقييمهم تماما وهو ما تسبب وقتها في حالة من الارتباك لدى بعض الاسر المصرية  ، حيث تم تقييم الطلاب بالطرق التالية :

- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث تم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- وقام معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب

- من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لم يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي بل تم لأول مرة في مصر / الاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية

- الصفين الأول والثاني الثانوي.. تم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، واداه الطلاب من المنازل، كما تم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

وتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

- طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم توزيع التابلت للطلاب وادوا الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا.

- طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.

- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. الصفين الأول والثاني الثانوي تم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.

- الطلاب المصريين في الخارج.. تم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.

وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة ، فقد فوجئ الطلاب بتأخيرها إلى 21 يونيو 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ، ثم فوجئ الطلاب بأنه لأول مرة سمحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة بآداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من المنزل لتقليل عدد ايام تواجد الطلاب في اللجان .

ولأول مرة ايضا ، تم اعلان حالة الطوارئ الصحية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث امتحن الطلاب بالكمامات و واقي الوجه والقفازات خوفا من شبح كورونا ، كما تم تركيب بوابات تعقيم وتوزيع المواد المطهرة على الجميع مع قياس درجات حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان ، خوفا من وجود اي مصاب بكورونا داخل اي لجنة في مصر .

ولم تسلم امتحانات الدبلومات الفنية ايضا من المفاجآت خلال عام 2020 ، حيث أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 تأجل مرتين وهو ما يحدث لأول مرة في مصر بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد .

حيث كان قد اعتمد وزير التربية والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة يوم 19 مارس 2020 ، و وقتها أعلنت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 9 مايو 2020.

ثم عاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم وأعلن يوم 25 ابريل 2020 ،  أنه تقرر تغيير موعد عقد امتحانات "الدبلومات الفنية" لتبدأ من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتي ١٩ يوليو ٢٠٢٠.

وفي يوم 17 مايو 2020 ، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للمرة الثانية عن تأجيل موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، حيث قال  تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم السبت 27 يونيو 2020 وتنتهي يوم الاثنين 30 يوليو 2020 ، وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم السبت 25 يوليو 2020 وتنتهي يوم الخميس 13 اغسطس 2020 .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية سوف يتخللها اجازة عيد الاضحى المبارك.

وأخيرا ، قال وزير التربية والتعليم ،  أن جائحة كورونا ساعدت الوزارة في الاستعجال في تطبيق بعض اجراءات التطوير ، ولكن تبقى خطة تطوير التعليم ككل تجري في مسارها الطبيعي، مضيفا أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي أكملت العملية التعليمية العام الدراسي الماضي في ظل جائحة كورونا.
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