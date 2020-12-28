قبل أيام من انتهائه.. ماذا حدث لطلاب المدارس في 2020 ؟ | تعليق دراسة وابحاث ومذاكرة اونلاين واختبارات من البيت .. تأجيل الثانوية والدبلومات وظهور المعقمات والكمامات بلجان الامتحانات

هي منصة جديدة و الدخول عليها مجاني، أعدها فريق التعليم الإلكتروني في الوزارة.

وهي أحدث المنصات التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم منذ يومين فقط، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم،

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هذه المنصة ستقدم للطلاب فصولا حية لتقديم مراجعات المرحلة الإعدادية والثانوية العامة.

وقال إن منصة البث المباشر للفصول الافتراضية تستخدم تكنولوجيا حديثة جدا، قامت بإعدادها شركة سيسكو أو مايكروسوفت.

وأضاف: "بمجرد الدخول على هذه المنصة الجديدة سيجد الطالب أنه ملزم باختيار المرحلة الدراسية"، مشيرًا إلى أن المتاح الآن على المنصة فصول على الهواء من أفضل الأساتذة في وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفوف الثالث الإعدادي والأول والثاني والثالث الثانوي".

وتابع: "بمجرد اختيار السنة الدراسية سيجد الطالب جدول البث المباشر الخاص الصف الدراسي الذي تم اختياره".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب سوف يجد هذه الفصول على الهواء على مدار الأسبوع، مؤكدا أن الفصل الواحد يحتمل دخول 10 آلاف طالب معا في وقت واحد، وهو ما يتيح مصدرا جديدا للتعلم عن بعد.

ولم تكن هذه المنصات الالكترونية هي المفاجآة الوحيدة من وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس خلال عام 2020 ، حيث فوجئ طلاب المدارس أيضا بتغيير نظام تقييمهم تماما وهو ما تسبب وقتها في حالة من الارتباك لدى بعض الاسر المصرية ، حيث تم تقييم الطلاب بالطرق التالية :

- مرحلة رياض الأطفال (kg1 - kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي- حيث تم تطبيق نظام التعليم الجديد (2.0)- وقام معلمي هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب





- من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لم يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي بل تم لأول مرة في مصر / الاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية





- الصفين الأول والثاني الثانوي.. تم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، واداه الطلاب من المنازل، كما تم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.





وتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.





- طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم توزيع التابلت للطلاب وادوا الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا.





- طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي.. تم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.





- الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.. الصفين الأول والثاني الثانوي تم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.





- الطلاب المصريين في الخارج.. تم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.





وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة ، فقد فوجئ الطلاب بتأخيرها إلى 21 يونيو 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا ، ثم فوجئ الطلاب بأنه لأول مرة سمحت الوزارة لطلاب الثانوية العامة بآداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع من المنزل لتقليل عدد ايام تواجد الطلاب في اللجان .





ولأول مرة ايضا ، تم اعلان حالة الطوارئ الصحية في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث امتحن الطلاب بالكمامات و واقي الوجه والقفازات خوفا من شبح كورونا ، كما تم تركيب بوابات تعقيم وتوزيع المواد المطهرة على الجميع مع قياس درجات حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان ، خوفا من وجود اي مصاب بكورونا داخل اي لجنة في مصر .





ولم تسلم امتحانات الدبلومات الفنية ايضا من المفاجآت خلال عام 2020 ، حيث أن موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2020 تأجل مرتين وهو ما يحدث لأول مرة في مصر بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد .





حيث كان قد اعتمد وزير التربية والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية لأول مرة يوم 19 مارس 2020 ، و وقتها أعلنت الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية 2020 سوف تبدأ يوم السبت الموافق 16 مايو 2020، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، والتي تنطلق السبت 9 مايو 2020.





ثم عاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم وأعلن يوم 25 ابريل 2020 ، أنه تقرر تغيير موعد عقد امتحانات "الدبلومات الفنية" لتبدأ من يوم ١٣ يونيو وتستمر حتي ١٩ يوليو ٢٠٢٠.





وفي يوم 17 مايو 2020 ، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم للمرة الثانية عن تأجيل موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، حيث قال تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم السبت 27 يونيو 2020 وتنتهي يوم الاثنين 30 يوليو 2020 ، وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم السبت 27 يونيو 2020 وتنتهي يوم الاثنين 30 يوليو 2020 ، وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية يوم السبت 25 يوليو 2020 وتنتهي يوم الخميس 13 اغسطس 2020 .





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية سوف يتخللها اجازة عيد الاضحى المبارك.



