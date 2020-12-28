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محافظات

لمواجهة كورونا.. محافـظ المنوفية يشدد على إلغاء احتفالات رأس السنة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:24 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
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مروة فاضل
شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء ووقف أي فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة والغلق الكامل لدور المناسبات، جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه مجلس المحافظين أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار تلقى بلاغات مصابي كورونا على الخط الساخن بديوان عام المحافظة رقم (15562) وكذا استمرار تلقي الشكاوى والاستفسارات على خطوط طوارئ الصحة (0482176140) وطوارئ الوقائي (0482176089) والتشديد على غرفة الأزمات بالمحافظة بالربط بغرف أزمات مجلس الوزراء ووزارة الصحة والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وتنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء أكد محافظ المنوفية على ضرورة تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية ولا يرتدون الكمامة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا على الالتزام بنسبة حضور 50% من الموظفين بمختلف المصالح والهيئات الحكومية وكذا نسبة الإشغال بالمطاعم والكافيهات وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشأت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم وفى حالة تكرار المخالفة يتم مضاعفة مدة الغلق.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعات اليومية على أرض الواقع والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلى أنه سيتابع بنفسه تطبيق القرارات لتخطي هذه  المرحلة الراهنة بأمن وسلام.
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