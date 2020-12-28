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مرأة

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:51 م
التعرض للشمس
التعرض للشمس
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حياة عبد العزيز
نصح الأطباء من جميع أنحاء العالم بالتعرض للشمس للحصول على فيتامين د، للحماية من الأمراض ومقاومة العدوى ولاسيما فيروس كورونا.

قال المؤسس المشارك والمدير الطبي في Bioniq ، قسطنطين كاروزين: "من المهم التأكد من تناول الجرعة الصحيحة التي يمكن تقييمها من خلال إجراء فحص الدم.

وحسب موقع "express"، أضاف كاروزين أن تخليق فيتامين د يتطلب القليل من أشعة الشمس والتمارين الرياضية.

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لا ينبغي أن يكون الشخص في ضوء الشمس المباشر فقط من الساعة 11 صباحًا حتى 2 مساءً، بدون أي حماية من الأشعة فوق البنفسجية على الجلد، ولكن يحتاج أيضًا إلى أن يكون نشطًا بدنيًا لعدة ساعات."

وتابع كاروزين: "عندما يتم تطوير هذا الفيتامين في الجلد تحت الأشعة فوق البنفسجية، فإنه يحتاج إلى دخول مجرى الدم، وهذا ممكن فقط عند ممارسة الرياضة".

ضع في اعتبارك أن هذه ليست توصية بالجلوس في الشمس الحارقة بين الساعة 11 صباحًا و 2 مساءً بدون واقي من الشمس طوال الوقت.

يعتبر تناول الكمية الموصى بها من فيتامين د مفيدًا للغاية لصحة الفرد ، ولكن تناول الكثير من الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية حيث يكون الإمساك علامة على ذلك.

يحدث الإمساك عندما يجد الشخص صعوبة في إفراغ أمعائه ، وعادة ما يكون مرتبطًا ببراز متصلب.

أكد باحثون من مدينة الملك فهد الطبية بالمملكة العربية السعودية أن "فرط كالسيوم الدم هو المسؤول عن إنتاج معظم أعراض التسمم بفيتامين د".

وهذا "يشمل اضطرابات الجهاز الهضمي" مثل "الإمساك والإسهال".
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