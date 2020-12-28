فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

قال المؤسس المشارك والمدير الطبي في Bioniq ، قسطنطين كاروزين: "من المهم التأكد من تناول الجرعة الصحيحة التي يمكن تقييمها من خلال إجراء فحص الدم.

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ولكن يحتاج أيضًا إلى أن يكون نشطًا بدنيًا لعدة ساعات." لا ينبغي أن يكون الشخص في ضوء الشمس المباشر فقط من الساعة 11 صباحًا حتى 2 مساءً، بدون أي حماية من الأشعة فوق البنفسجية على الجلد،





وتابع كاروزين: "عندما يتم تطوير هذا الفيتامين في الجلد تحت الأشعة فوق البنفسجية، فإنه يحتاج إلى دخول مجرى الدم، وهذا ممكن فقط عند ممارسة الرياضة".





ضع في اعتبارك أن هذه ليست توصية بالجلوس في الشمس الحارقة بين الساعة 11 صباحًا و 2 مساءً بدون واقي من الشمس طوال الوقت.