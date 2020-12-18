ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

دراسة: نقص فيتامين "د" ليس له علاقة بفيروس كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 07:31 م
نقص فيتامين د ليس
نقص فيتامين "د" ليس له علاقة بفيروس كورونا
Advertisements
آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة كوين ماري بلندن، أنه لا توجد أدلة كافية على أن تناول فيتامين د يمكن أن يمنع أو يعالج فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.

وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه لا توجد تجارب كافية عن علاقة فيتامين د والوقاية أو علاج فيروس كورونا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


ووجدت نتائج أغلب الدراسات السابقة، أن عددًا هائلًا من الأشخاص الذين يصابون بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 ليس لديهم ما يكفي من فيتامين (د) في أجسامهم، وغالبًا ما يكون المرضى الأكثر مرضًا يعانون من نقصه بشكل كبير. 

وأفاد الباحثون، بأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد ما إذا كان نقص فيتامين د يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا Covid، أو ما إذا كان التوعك يتسبب في انخفاض مستويات فيتامين (د). 

ويحث أغلب الباحثين، أن الجسم يجب أن يحصل على 10 ميكروغرام (400 وحدة دولية) من فيتامين د يوميًا، ويعتقد الخبراء أن الأشخاص الذي أصيبوا بفيروس كورونا ربما لم يكون لديهم ما يكفي من فيتامين (د) الذي يصنعه الجسم عند تعرضه لضوء الشمس.

وقال الدكتور بول كريسب ، مدير مركز الإرشادات في NICE، انه بينما لا توجد أدلة كافية للتوصية بفيتامين D للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid-19، أو علاجه، ولكن يجب تشجيع الأشخاص على تناول المكملات وخاصة فيتامين د في الخريف والشتاء.

ويُنصح الباحثون، كبار السن من البريطانيين والأشخاص ذوي البشرة الداكنة بتناول فيتامين د على مدار العام لأنهم أكثر عرضة لنقص فيتامين د من الأخريين، وذلك لـ تعزيز جهاز المناعة الخاص بهم، والعمل على تقوية عظامهم.

* مرجع الدراسة من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دراسات الأسبوع.. عدوى كورونا تسبب مشاكل في العين.. وعلامة بالجلد تشير بإصابتك.. وعادة يومية تنقله.. ونوع من فيتامينات يساعدك على تذكر أحلامك

أطباء يأملون في نجاح «فيتامين د» لحماية الناس من فيروس كورونا

دراسة: أكثر من 80٪ من مرضى كورونا في إسبانيا يعانون من نقص فيتامين د

لمواجهة كورونا.. دول تعتزم إضافة هذه المادة في الحليب والأجبان للوقاية

لـ مرضى كورونا.. احرص على تناول هذه الكمية من فيتامين د

5 خرافات مستمرة فيتامينات وطرق لعلاج فيروس كورونا وأسباب عدم صحتها

ترشيحاتنا

بعد قرار البرلمان الأوروبي.. أحمد دياب: لا نسمح لأحد بالتدخل فى شئون مصر

مصادفة غريبة لـ نبيل الحلفاوي تحققت في مباراة الأهلي وغزل المحلة

3 ملفات في انتظار أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة

سيراميكا كليوباترا الثاني والزمالك الرابع| اِعرف ترتيب الدوري المصري بعد تصدر الأهلي

الفيفا يعين مجاهد والشواربي وعوض في لجنة اتحاد الكرة

الأهلي في الصورة.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يمنح الطاقة.. فوائد وأضرار الكشك

لمصابى فيروس كورونا.. تعرف على فوائد اليانسون

مكون سحري في المطبخ يقضي على حب الشباب ويقلل الكوليسترول