دراسة: نقص فيتامين "د" ليس له علاقة بفيروس كورونا

جامعة كوين ماري بلندن ، أنه لا توجد أدلة كافية على أن تناول فيتامين د يمكن أن يمنع أو يعالج كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في، أنه لا توجد أدلة كافية على أن تناول فيتامين د يمكن أن يمنع أو يعالج فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.





فيتامين د والوقاية أو علاج فيروس كورونا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أنه لا توجد تجارب كافية عن علاقة





اقرأ أيضا | دراسة: الحوامل أقل عرضة لفيروس كورونا من غيرهم





ووجدت نتائج أغلب الدراسات السابقة، أن عددًا هائلًا من الأشخاص الذين يصابون بـ فيروس كورونا المستجد Covid-19 ليس لديهم ما يكفي من فيتامين (د) في أجسامهم، وغالبًا ما يكون المرضى الأكثر مرضًا يعانون من نقصه بشكل كبير.





وأفاد الباحثون، بأنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد ما إذا كان نقص فيتامين د يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا Covid، أو ما إذا كان التوعك يتسبب في انخفاض مستويات فيتامين (د).





ويحث أغلب الباحثين، أن الجسم يجب أن يحصل على 10 ميكروغرام (400 وحدة دولية) من فيتامين د يوميًا، و يعتقد الخبراء أن الأشخاص الذي أصيبوا بفيروس كورونا ربما لم يكون لديهم ما يكفي من فيتامين (د) الذي يصنعه الجسم عند تعرضه لضوء الشمس.





وقال الدكتور بول كريسب ، مدير مركز الإرشادات في NICE، انه بينما لا توجد أدلة كافية للتوصية بفيتامين D للوقاية من فيروس كورونا المستجد Covid-19، أو علاجه، ولكن يجب تشجيع الأشخاص على تناول المكملات وخاصة فيتامين د في الخريف والشتاء.

ويُنصح الباحثون، كبار السن من البريطانيين والأشخاص ذوي البشرة الداكنة بتناول فيتامين د على مدار العام لأنهم أكثر عرضة لنقص فيتامين د من الأخريين، وذلك لـ تعزيز جهاز المناعة الخاص بهم، والعمل على تقوية عظامهم.



