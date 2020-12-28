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برلمان

دوام الأمن والاستقرار لمصرنا الحبيبة.. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بالعام الجديد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:13 م
رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ
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فريدة محمد - ماجدة بدوي
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة العام الجديد، جاء فيها:

وقال في البرقية: "إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم لفخامتكم –باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ- بأخلص التهانى القلبية وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة رأس السنة الميلادية، داعيا الله عز وجل أن يُبارك خطواتكم وجهودكم؛ وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، من أجل استكمال مسيرة العطاء الشاملة التي تقدمونها فخامتكم في كل المجالات من أجل رفعة الوطن.
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