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رياضة

ربيع ياسين يتجاهل إرسال تقريره عن إصابات كورونا بين لاعبي منتخب الشباب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:37 م
ربيع ياسين المدير
ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب
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حسام الحارتي
تجاهل ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، إرسال تقريره إلى لجنة تقصي الحقائق التي شكلها اتحاد الكرة للتحقيق في أزمة تفشي فيروس كورونا في بعثة الفراعنة الصغار خلال تواجدهم في تونس.

وتسبب تفشي انتشار فيروس كورونا بين بعثة الفراعنة الصغار في الحرمان في من المشاركة في بطولة شكال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

ورفض مسئولو اتحاد الكرة تأجيل قرار لجنة تقصي الحقائق بشأن أزمة منتخب الشباب وضرورة إصدار اللجنة قرارها الخميس المقبل في كل الأحوال.

وفي سياق سابق أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة أنه لم تصله حتى الآن استقالة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بعدما تعذر مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بسبب كثرة إصابات فيروس كورونا. 

وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس ": "لم نقبل عمل أي مدرب للمنتخبات خارج الاتحاد ولم تصلني استقالة ربيع ياسين عن منتخب الشباب الأسبوع المقبل سنختار مدربي منتخبي الشباب والناشئين".
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