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رياضة

أحمد فتوح يراوغ 4 لاعبين ويسجل الثاني لـ الزمالك أمام سموحة ..فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:38 م
احمد فتوح
احمد فتوح
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الثاني في مرمى سموحة، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ سموحة المباراة بضغط متقدم على الزمالك للوصول إلى مرمى أبو جبل في الدقائق الأولى، ولكن كان دفاع الأبيض مميزًا وتمكن من اقتناص الكرة وارتد بهجمة على الفريق السكندري.

ووصل الزمالك في هجمة مميزة من الجبهة اليسرى في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق أشرف بن شرقي الذي راوغ دفاع سموحة ومررها على منطقة الجزاء ولكن اقتنصها مدافع سموحة ومنع اكتمال هجمة مميزة على مرمى فريقة.

وسجل الزمالك الهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي الذي استلم الكرة من يوسف أوباما الذي توغل ومرر كرة رائعة ولكن احتسبها الحكم خطأ بداعي التسلل.

وعاد محمود عاشور حكم المباراة إلى خاصية الـ VAR، ولكن اعتمد قرار الحكم وألغى الهدف.

وضغط نادي الزمالك مرة أخرى على دفاع سموحة، وعرقل البدري لاعب سموحة يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء واحتسبها حكم المباراة ركلة جزاء للأبيض.

وسدد بن شرقي ركلة الجزاء داخل المرمى ليعلن الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من ركلة جزاء صحيحة.

وحاول سموحة الوصول إلى مرمى الزمالك أكثر من مرة لإدراك التعادل ولكن، كان دفاع الأبيض يقظًا بشكل مميز.

وفي الدقيقة 20 من عمر المباراة، راوغ يوسف أوباما دفاع سموحة بمهارة رائعة ووصل إلى مرمى الهاني سليمان وسدد كرة اتجهت بالعرض وشكلت خطورة على مرمى سموحة وكادت أن تكون هدف التعزيز للزمالك.

وارتدت الكرة طويلة في منتصف ملعب الزمالك في الدقيقة 21 من عمر المباراة، انطلق حسام حسن سريعًا وتخطى محمود حمدي  الونش ولكن خرج أبو جبل حارس الزمالك وشتت الكرة قبل أن يسجلها مهاجم الفريق السكندري.

ولم يتمكن سموحة إدراك التعادل حتى الدقيقة 30 من عمر المباراة ولكن المحاولات تزداد على مرمى الزمالك ويحاول الأبيض أن يسيطر على مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 31 تمكن أحمد فتوح من مراوغة أربعة لاعبين من فريق سموحة وسجل الهدف الثاني للزمالك ليعزز تقدم فريقه.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي.

الهانى سليمان، أطهر الطاهر، رجب نبيل، محمود البدرى، أحمد جمال، محمود حليمو، محسن ليله، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، حسام حسن..

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام

خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد 

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