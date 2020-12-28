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اقتصاد

روسيا تتوقع طلبا إضافيا على النفط في 2021 رغم استمرار أزمة كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:01 م
ارتفاع الطلب النفط
ارتفاع الطلب النفط
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أ ش أ
كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم /الإثنين/ عن توقعاته لسوق النفط العالمية في 2021، والتي تعرضت لضربة قوية من أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه يتوقع طلبا إضافية على النفط بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا العام القادم.

وأضاف نوفاك، خلال مقابلة تليفزيونية، حسبما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن ظهور لقاحات ضد فيروس كورونا سيساعد على تعافي الطلب على النفط، مشيرا إلى أن "السوق قد تعود إلى ما قبل الأزمة خلال عام 2021". وقال: "في نهاية 2020 راقبنا انتعاشا في الطلب، لكنه لم يصل إلى مستوى ما قبل الأزمة، نأمل أن نصل في 2021 إلى المستوى الذي كان قبل انتشار الجائحة".

ولفت بأن الطلب العالمي على الخام ما زال دون مستويات ما قبل الأزمة بما يصل إلى ثمانية ملايين برميل يوميا، حيث كان يبلغ نحو 100 مليون برميل يوميا.

وفي أسواق النفط، ارتفع سعر النفط اليوم ليبلغ 52 دولارا للبرميل، بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حزمة مساعدة لمتضرري فيروس كورونا، وبدء حملة تطعيم أوروبية، مما خفف أثر المخاوف من ضعف الطلب في المدى القصير.
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