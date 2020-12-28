المرحلة الأولى.. مبادرة حياة كريمة: نستهدف دعم 15 مليون مواطن بتوجيهات من الرئيس

قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس السيسي أمر بتوسيع المبادرة لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن المبادرة تستهدف كل عزبة وقرية ونجع على أنحاء الجمهورية.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، أن المبادرة تستهدف دعم جميع قرى مصر خلال 3 سنوات، مشيرا إلى أن السنة الأولي سوف يتم ضم 50 مركزا بمقدار 15 مليون مواطن.





ولفت "عبد الفتاح" إلى أن المبادرة تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.





وتهدف المبادرة إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتنمية الخدمات المقدمة بالقرى الأكثر احتياجا، على أن تكون في صورة قروض صغيرة ومتناهية الصغر، يستفيد منها أهالي هذه القرى.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأحد، الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة حياة كريمة.





وقال "السيسي"، في تدوينة عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.





وأشار الرئيس إلى أنه سيتابع بنفسه خطوات تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".



