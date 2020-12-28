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أخبار البلد

دعا المؤسسات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية.. مجلس نقابة الصحفيين يشكر مجلس الوزراء ووزارة الصحة والأطقم الطبية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعرب مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، عن شكره وتقديره، لجهود مؤسسات الدولة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفي مقدمتها مجلس الوزراء، لما تبديه غرفة عمليات تلقي الشكاوى من تعاون واستجابة سريعة لما يرد إليها من النقيب ولجنة الرعاية الصحية وأعضاء مجلس النقابة، من حالات تخص الصحفيين وأسرهم.

كما وجه مجلس النقابة الشكر والتقدير، للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، ومكتبها، ومديري مستشفيات العزل، وجميع الأطقم الطبية أبناء الجيش الأبيض المقاتلين على جبهة مواجهة فيروس "كورونا"، وغيره من الأمراض.

كما وجه المجلس الشكر للدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة صلاح مدير مستشفى قصر العيني القديم، لما يقدمانه من تعاون بناء مع نقابة "الصحفيين"، بما يخفف آلام من أصابتهم الجائحة من الصحفيين وأسرهم.

ودعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء أعضاء النقابة وأسرهم، وكذا المؤسسات الصحفية القومية، والخاصة والحزبية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، للحد من مخاطر تفشي الموجة الثانية من الجائحة.

وأكدت النقابة أهمية اتساق الإجراءات الاحترازية للمؤسسات مع ما تتخذه الدولة من إجراءات، تخفيض عدد العمالة اليومية، لتقليل كثافة التواجد في مقرات العمل، مع اتخاذ إجراءات التطهير الدائم، مشيرة إلى أن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة "الصحفيين"، توفر ما يلزم الزملاء من مطهرات وكمامات، لتمكين الزملاء من الالتزام بإجراءات الوقاية.

ودعا مجلس نقابة "الصحفيين"، المؤسسات الصحفية، السماح للزملاء الصحفيين مصابي الأمراض، المزمنة وكبار السن، العمل من المنزل، للحد من احتمالات الإصابة.
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