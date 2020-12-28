أئمة السودان بأكاديمية الأوقاف يشيدون بخططها الدعوية في تجديد الخطاب الديني

أشاد الأئمة السودانيون المتدربون بأكاديمية الأوقاف بما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية من خطط دعوية في تجديد الخطاب الديني ووضع رؤية شرعية منضبطة لكل القضايا المطروحة التي تعنى بترسيخ الفهم المستنير للشريعة الإسلامية . حيث أكد مهند الأمين أحمد إمام مسجد البقعة بالخرطوم أن التجديد الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية هو تجربة رائدة ينبغي أن تعمم على مستوى العالم العربي والإسلامي ، لاسيما في رؤيتها الثاقبة لتوحيد موضوع الخطبة ، مؤكدًا أن الفهم الخاطئ لكثير من القضايا أدى إلى تطرف وتشدد من بعض المنتسبين للدين.





و أكد الشيخ وليد حسين محمود أن علينا مسئولية كبيرة في حمل ونشر هذه الأفكار الصحيحة المرتبطة بالعصر في مجتمعاتنا بالسودان.





وأضاف خالد حسين عيسى أن تجريد الخطاب الديني مما علق به يعد من أهم دعائم تجديد الخطاب الديني ، وكذلك تجديد الوسائل الدعوية ، وهو ما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية من خلال التدريب الفاعل الذي نراه في هذا الصرح.





وأفاد الشيخ إبراهيم ميرغني حسن أننا في غاية الإعجاب بالأفكار والرؤى التي تطرحها وزارة الأوقاف المصرية ، والجهل هو أحد الأسباب الأساسية في التطرف الديني سواء أكان الجهل بالنصوص أم الجهل بأحوال الناس.





وفي ذات السياق أكد الشيخ الزبير محمد علي أن تجديد الخطاب الديني يحقق عالمية الإسلام ، والتي نص عليها القرآن الكريم ، قال تعالى : “قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا” ، ويجب علينا أن نواكب تحديات العصر التي تستدعي الأخذ بكثير من الأمور التجديدية والفكر المنضبط الذي يجمع بين الثوابت والمتغيرات.



