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تعليم

محمود علم الدين : جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية لزيادة الخبرات في استخدام المنصات الإلكترونية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:52 ص
محمود علم الدين
محمود علم الدين
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أحمد الشاهد
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة إن الجامعة تقوم بصفة مستمرة بعمل الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتدريب على استخدام المنصات الالكترونية.

وأضاف في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن جميع كليات الجامعة تعمل على تقديم دورات تدريبية لطلابها ومنتسبيها لتطوير مهاراتهم على استخدام هذه المنصات وحل أي مشكلة قد تواجههم .

وأوضح "علم الدين" أن جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أصبح لديهم خبرات سابقة ، حيث تم استخدامها منذ بدء العام الدراسي .

وأشار إلى أن هذه المنصات تتميز بمرونة كبيرة في طريقة تقديم المناهج والبرامج الدراسية والعديد من الأنشطة الطلابية التي قامت بها الجامعة ، وكذلك إجراء الامتحانات وعمل التقييمات عليها .

ونوه إلى أنه يوجد وحدات للدعم الفني بالكليات ، لحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس أثناء استخدامها ، وتحقيق الاستفادة الممكنة من هذه المنصات وكذلك تسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية لمواكبة التطورات في شتى المجالات.

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