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توك شو

صاحبة السعادة تختبر ريم مصطفى في "لف محشي الكرنب" على الهواء.. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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هاني حسين
اختبرت الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ريم مصطفى، في لف ورق الكرنب وعمل المحشي و«تقوير» الباذنجان والكوسة.

وقالت ريم مصطفى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي":" انا شاطرة في الطبخ، ولكني لم أتعود على لف ورق الكرنب بسرعة ".

وعن دورها في مسلسل الوصية، قالت ريم مصطفى:"  بدأت أبحث عن أدوار تظهر  موهبتي، وعندما عرض علي (الوصية) قررت خوض تجربة الدور الكوميدي ".

وتابعت ريم مصطفى:"  قررت أطلع شكلي غبية في شخصية شاهيطاز التي قمت بتأديتها في مسلسل الوصية، وتعتبر شخصية شاهيطاز شخصية قريبة لقلبي وقمت بتكوين الشخصية من الشكل وطريقة الحديث ".

وأضاف ريم مصطفى:"  كنت عايزة اعمل اكشن حقيقي في مسلسل شديد الخطورة  ولا أحب استخدام دوبلير لي، وقمت بتأدية كافة مشاهد الأكشن في مسلسل شديد الخطورة ".

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