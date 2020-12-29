صاحبة السعادة تختبر ريم مصطفى في "لف محشي الكرنب" على الهواء.. فيديو

الفنانة إسعاد يونس، الفنانة ريم مصطفى، في لف ورق الكرنب وعمل المحشي و«تقوير» الباذنجان والكوسة. اختبرتإسعاد





وقالت ريم مصطفى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي":" انا شاطرة في الطبخ، ولكني لم أتعود على لف ورق الكرنب بسرعة ".





وعن دورها في مسلسل الوصية، قالت ريم مصطفى:" بدأت أبحث عن أدوار تظهر موهبتي، وعندما عرض علي (الوصية) قررت خوض تجربة الدور الكوميدي ".





وتابعت ريم مصطفى:" قررت أطلع شكلي غبية في شخصية شاهيطاز التي قمت بتأديتها في مسلسل الوصية، وتعتبر شخصية شاهيطاز شخصية قريبة لقلبي وقمت بتكوين الشخصية من الشكل وطريقة الحديث ".





وأضاف ريم مصطفى:" كنت عايزة اعمل اكشن حقيقي في مسلسل شديد الخطورة ولا أحب استخدام دوبلير لي، وقمت بتأدية كافة مشاهد الأكشن في مسلسل شديد الخطورة ".



