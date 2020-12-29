الأهلي يختار علي معلول "نسر المباراة" أمام الاتحاد السكندري

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتسجيل 4 أهداف نظيفة في شباك ضيفه الاتحاد السكندري، فى المباراة التى جمعت بينهما أمس ، على استاد الأهلي "we" بمدينة السلام ، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .





سجل اهداف النادي الأهلي كل من محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 16 من زمن المباراة ، قبل أن يضيف الهدف الثاني للمارد الأحمر حسين الشحات فى الدقيقة 47 ، بعدها أضاف الهدف الثالث محمد شريف فى الدقيقة 60 ، قبل ان يختتم أهداف الشياطين الحمر اللاعب أكرم توفيق فى الدقيقة 85.





واختارت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لاعب الفريق الأول لكرة القدم علي معلول "نسر المباراة " امام فريق الاتحاد السكندري التي أقيمت مساء أمس .





الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة التاسعة ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بالعلامة الكاملة ، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند النقطة 4 في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري .



