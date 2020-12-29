في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رجاء يوسف

تحل اليوم الاثنين 29 ديسمبر ذكري ميلاد الفنانة رجاء يوسف والتي قدمت عددا من الأدوار الجيدة.
"صدى البلد" يرصد 6 معلومات عنها فى ذكرى عيد ميلادها.
- ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، ولدت في 29 ديسمبر عام 1925.
- بدأت حياتها في السيرك العربي، الذي كان يمتلكه جدها عباس العربي.
- شاركت في بطولة العديد من الأفلام، وكان الكثير منها مع شقيقتها عواطف يوسف، ومن هذه الأفلام: 4 بنات وضابط، للراحل أنور وجدي عام 1954.
- اعتزلت شقيقتها بينما استمرت رجاء في التمثيل، ثم اتجهت إلى الإنتاج، فأنتجت العديد من الأفلام الناجحة.
- تزوجت من المخرج أحمد النحاس.
- قررت الاختفاء عن الساحة الفنية وتوفيت عام 2005.