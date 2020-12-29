ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رجاء يوسف

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:26 ص
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل
تحل اليوم الاثنين 29 ديسمبر ذكري ميلاد الفنانة رجاء يوسف والتي قدمت عددا من الأدوار الجيدة.

"صدى البلد" يرصد 6 معلومات عنها فى ذكرى عيد ميلادها.

- ممثلة وفنانة استعراضية مصرية، ولدت في 29 ديسمبر عام 1925.

- بدأت حياتها في السيرك العربي، الذي كان يمتلكه جدها عباس العربي.

- شاركت في بطولة العديد من الأفلام، وكان الكثير منها مع شقيقتها عواطف يوسف، ومن هذه الأفلام: 4 بنات وضابط، للراحل أنور وجدي عام 1954.

- اعتزلت شقيقتها بينما استمرت رجاء في التمثيل، ثم اتجهت إلى الإنتاج، فأنتجت العديد من الأفلام الناجحة.

- تزوجت من المخرج أحمد النحاس.

- قررت الاختفاء عن الساحة الفنية وتوفيت عام 2005.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم