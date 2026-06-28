قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة المحسوسة تقفز 3 درجات.. الأرصاد تكشف تأثير نسب الرطوبة على طقس الأسبوع
خلال أسابيع.. شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة
حق دستوري.. اقتصادية البرلمان توصي بوقف حذف المواطنين من بطاقات التموين| تفاصيل
حالة الطقس اليوم الأحد 28 يونيو 2026.. تحذير من الرطوبة والشبورة
مطالبة بالتعيين.. تعليم النواب تزف أخبار سارة لـ معلمي الحصة
عاوز يدمر دولة الاحتلال.. نتنياهو يحذر تركيا ويشكو أردوغان لترامب
استخراج جواز سفر 2026 لأول مرة.. الأوراق المطلوبة والخطوات
عقوبات رادعة تواجه الغشاشين في امتحانات الثانوية العامة .. تفاصيل
بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم بالدول العربية
كيفية تحريك الإصبع في التشهد أثناء الصلاة.. تعرف عليها
محافظ القاهرة: اهتمام كبير بتوفير الخدمات وتطبيق معايير الإتاحة لذوي الهمم داخل المنشآت الحكومية
تعليق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أنباء تدهور حالته الصحية وفقدان البصر.. معلومات عن مدير التصوير والفنان طارق التلمساني

مدير التصوير والفنان طارق التلمساني
مدير التصوير والفنان طارق التلمساني
أوركيد سامي

تصدر مدير التصوير والفنان طارق التلمساني محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية وفقدانه البصر، ما أثار حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له وتمنوا له الشفاء العاجل.

ويُعد طارق التلمساني واحدًا من أبرز مديري التصوير في تاريخ السينما المصرية، إذ ترك بصمة فنية مميزة من خلال عدد كبير من الأفلام التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الفن، كما خاض تجربة التمثيل وحقق نجاحًا لافتًا في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.

وُلد طارق التلمساني في القاهرة في 22 أبريل عام 1950، ودرس فن التصوير السينمائي في معهد غيراسيموف للسينما، قبل أن يعود إلى مصر ويبدأ رحلة طويلة من الإبداع خلف الكاميرا، ليصبح أحد أهم مديري التصوير الذين ساهموا في تقديم صورة سينمائية مختلفة ومتميزة.

وخلال مسيرته، تولى إدارة تصوير عدد كبير من الأفلام المهمة، من بينها المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، قص ولزق، إلى جانب أيام الرعب، وهي أعمال رسخت اسمه كواحد من أبرز صناع الصورة في السينما المصرية.

ولم يقتصر مشواره على إدارة التصوير، بل اتجه أيضًا إلى التمثيل، وشارك في عدد من الأفلام الناجحة، من بينها السلم والثعبان، قضية أمن دولة، وأستغماية، كما شارك في أعمال درامية بارزة مثل مسألة مبدأ، لقاء على الهواء، محمود المصري، لحظات حرجة، أوقات فراغ، وجبل الحلال.

ويحظى طارق التلمساني بمكانة خاصة داخل الوسط الفني، لما قدمه من أعمال تركت أثرًا واضحًا في السينما والدراما المصرية، إذ جمع بين الإبداع خلف الكاميرا والموهبة أمامها، ليصبح واحدًا من الأسماء التي صنعت تاريخًا فنيًا يمتد لعقود.

ومع تداول أنباء تدهور حالته الصحية، أعرب عدد كبير من جمهوره وزملائه عن أمنياتهم له بالشفاء العاجل، تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة وإسهاماته البارزة في إثراء الفن المصري.

مدير التصوير والفنان طارق التلمساني اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

سعر الذهب عيار 21

تراجع 1900 جنيه.. سعر الذهب عيار 21 يفاجئ السوق بعد الهبوط الكبير من القمة

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

متجوزة 3 مرات.. شاب قاصر يتزوج من سيدة عرفي ومفاجآت صادمة بعد حملها

متجوزة 3 مرات.. قاصر يتزوج عرفي ويرفض إثبات نسب الطفل ومفاجآت صادمة عن الزوجين

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

حسام حسن وفوكس

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

ترشيحاتنا

حالة الطقس لمدة اسبوع

موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

عداد المياه

خلي بالك .. المستندات المطلوبة للتعاقد على عداد المياه

ياسمينا المصري وأشرف زكي

بعد أزمة تصريحاتها.. المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس ياسمينا المصري

بالصور

السيارات الكهربائية تستحوذ على نصف مبيعات المركبات بحلول 2035

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

المغرب ومصر والجزائر .. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتوقعات كأس العالم

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

أحمد عصام السيد ينافس في السينمات بفيلمين جديدين: "شمشون ودليلة" و"ابن مين فيهم"

أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم
أحمد عصام السيد وفيلم ابن مين فيهم

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

فيديو

الحسن عادل

أغنية "إحنا الأبطال" لـ الحسن عادل تتصدر ترند رقم واحد على يوتيوب

أغنية بحرية

«بحرية» لـ شيرين عبدالوهاب ومحمد حماقي تتجاوز 13 مليون مشاهدة واستماع خلال شهر

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يلتقي نائب القائد العام ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي.. فيديو وصور

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد