حسام عاشور داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. شاهد

تعرض لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حسام عاشور ومحمد عطوة، لإصابة دامية ، في المباراة التي جمعت الفريق السكندري أمام الأهلي مس، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .





وتدخل حسام عاشور فى كرة مشتركة بالخطأ مع محمد عطوة لاعب الاتحاد اصطدم على أثرها رأسي اللاعبين، على حدود منطقة جزاء الفريق السكندري ، وخرجا على أثرها من الملعب لتلقي العلاج.



