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رياضة

حسام عاشور داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. شاهد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:29 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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عبدالله هشام
تعرض لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حسام عاشور ومحمد عطوة، لإصابة دامية، في المباراة التي جمعت الفريق السكندري أمام الأهلي مس، في إطار مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز .

وتدخل حسام عاشور فى كرة مشتركة بالخطأ مع محمد عطوة لاعب الاتحاد اصطدم على أثرها رأسي اللاعبين، على حدود منطقة جزاء الفريق السكندري، وخرجا على أثرها من الملعب لتلقي العلاج.

ويخضع حسام عاشور، لعملية جراحية في الوجه، اليوم الثلاثاء، بأحد المراكز الطبية في القاهرة . 

وأكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الإصابة التي تعرض لها حسام عاشور صعبة للغاية وسيخضع لأشعة مقطعية.

وقال حسن فى تصريحات ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "حسام عاشور لديه روح عالية للغاية والإصابة صعبة للغاية، ونتمنى الاطمئنان عليه من خلال الأشعة المقطعية، ونشكره على روحه العالية".

وعن عودة رزاق سيسيه للزمالك قال: "الأبيض لم يطلب حتى الآن عودة اللاعب الإيفواري، ودفعنا ثمن استعارة اللاعب للقلعة البيضاء لمدة موسم".

وواصل النادي الأهلي عروضه الرائعة في الدوري المصري الممتاز وأسقط الاتحاد السكندري بنتيجة (4-0) على ملعب الأهلي We السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة في المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الأول، بعد الفوز على المقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري، وتسجيل 10 أهداف في المباريات الثلاث واستقبال هدف وحيد، ليزأر بشدة في أعلى قمة جدول الترتيب مُعلنًا تمسكه بالدفاع عن لقبه.

حسام عاشور داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. شاهد
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