عرض نهاية العام.. اشتر آيفون 7 بـ3150 جنيها فقط

بعرف الكثيرون أن قرار شراء هاتف آيفون من علامة آبل الأمريكية الفاخرة سيكلفهم الكثير من الأموال،وذلك بسبب إرتفاع أسعار منتجاتها، خاصةً هاتفها الأشهر و الأكثر أناقة بين منافسيه حول العالم، ولكن مع هذا العرض يمكنك شراء إصدار آيفون 7 المميز بأقل سعر ممكن.
بعدما فدم موقع إيباى الشهير عرضًا مغريًا لشراء نسخة مجددة من هاتف 7 iPhone باللون الأسود سعة 32 جيجابايت، مقابل سعر 200 دولار أمريكي ما يعادل 3150 جنيهًا مصريًا.
جدير بالذكر؛ أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.
و يمتلك هاتف iPhone 7 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، وكاميرا بدقة 7 ميجابيكسل، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا .