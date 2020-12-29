ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض نهاية العام.. اشتر آيفون 7 بـ3150 جنيها فقط

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:57 ص
عرض نهاية العام..
عرض نهاية العام.. اشتر آيفون 7 بـ 3150 جنيها فقط
Advertisements
كريم جمال
بعرف الكثيرون أن قرار شراء هاتف آيفون من علامة آبل الأمريكية الفاخرة سيكلفهم الكثير من الأموال،وذلك بسبب إرتفاع أسعار منتجاتها، خاصةً هاتفها الأشهر و الأكثر أناقة بين منافسيه حول العالم، ولكن مع هذا العرض يمكنك شراء إصدار آيفون 7 المميز بأقل سعر ممكن.

بعدما فدم موقع إيباى الشهير عرضًا مغريًا لشراء نسخة مجددة من هاتف 7 iPhone باللون الأسود سعة 32 جيجابايت، مقابل سعر 200 دولار أمريكي ما يعادل 3150 جنيهًا مصريًا.

وفقًا لموقع "تك رادار" التقنى، تستطيع الحصول هذه على نسخة آيفون 7 مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

جدير بالذكر؛ أن هاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

و يمتلك هاتف iPhone 7 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، وكاميرا بدقة 7 ميجابيكسل، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحق عرض الجمعة.. اشتر آيفون 7 نسخة 256 جيجابايت بـ 2370 جنيهًا فقط

عرض الجمعة البيضاء.. اشتر آيفون 7 بـ 2800 جنيه فقط

عرض البلاك فرايداي.. اشتري آيفون 7 بـ 2490 جنيهاً فقط

عرض الخميس..اشتري آيفون 7 بـ 2900 جنيه

عرض الخميس.. اشتر آيفون 8 بـ 3550 جنيهًا

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم 29 -12-2020

رفضنا عرض التعاون السعودي.. وكيل أوباما يكشف تفاصيل العقد الجديد مع الفارس الأبيض.. فيديو

الصلاة النارية.. 40 حقيقة عنها تجعلك تبدأ بها السنة الجديدة

وليد عبداللطيف: لمسات موسيماني ظهرت على لاعبي الأهلي.. وباتشيكو غائب عن انتصارات الزمالك

يدعم المواهب.. تركي آل الشيخ يلبي رغبة مشجع زملكاوي لمشاركة نجله مع ألميريا

خبيرة التاروو تكشف موعد انتهاء كورونا من مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ من 309 آلاف جنيه.. تعرف على مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021 |صور

مأساة.. أب يقتل طفليه وينتحر للانتقام من زوجته الخائنة..صور

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم