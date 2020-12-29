هدير: طبيب الميكروباص قصد التحرش.. والمتهم: غصب عني | تفاصيل صادمة في تحقيقات النيابة

حصل صدى البلد علي تحقيقات النيابة فى واقعة اتهام طالبة جامعية بقيام طبيب بالتحرش بها، والمعروف إعلاميا ب "طبيب الميكروباص".





وبسؤال المجني عليها هدير فى التحقيقات قررت أنه أثناء تواجدها بالمقعد الأخير من الحافلة التي كانت تستقلها فوجئت بالمشكو في حقه يقف بجانب المقعد التي كانت تجلس عليه و قام باخراج عضوه الذكرى وقام بإنزال السائل المنوي على الملابس التى كان يرتديها فقامت بالاستغاثة بالأشخاص المتواجدين معها بالحافلة وقاموا بضبط المتهم وقررت أن القصد هو التحرش بها.





وباستجواب المتهم عبد الرحمن م ا فى التحقيقات أنكر ما نسب اليه من اتهام وقرر أنه أثناء استقلاله الحافله ووقوفة بجانب المجني عليها تلامس عضوة الذكرى بالمقعد التى كانت تجلس عليه المجنى عليها مما أدى الى استمنائة على الملابس التي كان يرتديها دون أن يخرج عضوه الذكرى فصاحت المجنى عليها في وجهه وتم ضبطه من قبل مستقلی الحافلة.





وأضاف المتهم فى التحقيقات أنه كان يعانى من إرهاق شديد بسبب العمل المستمر لمدة أربعة أيام متصلة وحال دلوفه للسيارة تبين تواجد عدة أشخاص بطرقة السيارة فتوجه للجهة الخلفية من السيارة والوقوف ملتصقا بالحديد الخاص بالمقعد الأمامي لمقعد المجني عليها وحال سير السيارة احتك عضوه الذكري بالحديد المذكور مما ادى للاستمناء دون إخراج عضوه الذكرى.





وكانت قررت محكمة جنح قسم ثان الزقازيق، إخلاء سبيل طبيب الميكروباص، على ذمة القضية، وحجز القضية ليوم 21 يناير المقبل للحكم.





كانت محكمة جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، قررت قبول استئناف نيابة قسم ثانٍ الزقازيق وإلغاء قرار إخلاء سبيل "ع. م"، طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، كما قررت تجديد حبسه 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات.





كانت نيابة قسم ثانٍ الزقازيق، قدمت استئنافا على قرار المحكمة بإخلاء سبيل طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، وسوف يتم عرضه غدا أمام دائرة مغايرة.





كان قاضى المعارضات بمحكمة قسم ثانٍ الزقازيق، قرر إخلاء سبيل "ع. م"، طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، والمعروف إعلاميا بالقيام بفعل فاضح داخل ميكروباص بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.





وقررت نيابة الزقازيق، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل فاضح داخل ميكروباص، وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.





من جانبه، أكد والد الطالبة التي اتهمت الطبيب بالقيام بفعل فاضح داخل ميكروباص أن ابنته لا تربطها أي صلة بالطبيب المتهم بالتحرش والقيام بفعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق، وقال: "أهل الطبيب تواصلوا معنا من أجل التنازل عن المحضر والصلح وهذا لن يحدث، خاصة أن الموضوع الآن في النيابة وهي صاحبة الفصل .





ورفض والد الفتاة أن يفصح عن أي كلية تلتحق ابنته بها، مشيرا إلى أنها إحدى كليات القمة ولكن ليست كلية الطب كما يدعي البعض، لافتا إلى أنه لا توجد أي صلة تربط ابنته بالطبيب المتهم.





وأضاف أنه يوم الواقعة وكما ثبت في تحقيقات النيابة، كانت ابنته تستقل إحدى وسائل النقل الجماعي بمدينة الزقازيق، وكانت تجلس بالكرسي الأخير وفوجئت بالشاب يقوم بفعل فاضح داخل السيارة، ما جعلها تصرخ من هول ما رأته.