بإجمالي 1497 شخصا.. سلطنة عمان تسجل حالتي وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل حالتي وفاة كورونا جديدة خلال 24 ساعة ليبلغ العدد التراكمي للوفيات من هذا الوباء في السلطنة 1497 شخصًا.





ووفقا لصحيفة الشبيبة، دعت وزارة الصحة الجميع إلى تحمّل المسؤولية الفرديّة والمجتمعيّة والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال.





وكانت قد كشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حول العالم قد اقتربت من تسجيل 81.3 مليون حالة منذ بداية جائحة كورونا في أواخر ديسمبر 2019.





وأظهرت البيانات المجمعة عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حتى صباح اليوم الثلاثاء، حيث بلغ 81 مليونًا و278 ألف حالة.





كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 46 مليونًا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و774 ألف حالة.





وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.





كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.





وحذرت منظمة الصحة العالمية بأنه رغم شدة الصحة العالمية تحذر وتدعو للاستعداد لما هو "أسوأ" من كورونا، وذلك بعد رصد الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا حتى اليوم الثلاثاء في 20 دولة حول العالم.