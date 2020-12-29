ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال يوم.. السعودية تسجل 149 إصابة بكورونا و8 حالات وفاة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:07 م
السعودية تسجل 149
السعودية تسجل 149 إصابة بكورونا و8 حالات وفاة
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت السلطات الصحية بالمملكة، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 149 إصابة بكورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 362488 حالة.

وكانت الصحة السعودية قد سجلت، أمس الاثنين، أكبر انخفاض في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد بواقع 119 إصابة لأول مرة منذ أبريل الماضي.
 
وقالت الصحة السعودية إنه تم رصد 8 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة إلى 6204 حالة وفاة.

وقالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل 159 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 353512 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2772 والحالات الحرجة 401حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية تسجل 357 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

هزة أرضية تضرب جنوب غربي السعودية

بإجمالي 348510 حالات.. السعودية تسجل 473 إصابة بـ كورونا في 24 ساعة

بإجمالي 349386 حالة.. السعودية تسجل 450 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

السعودية: 362 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 232 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

ترشيحاتنا

الخطر يعود من جديد.. تحركات عسكرية مريبة من تركيا إلى ليبيا

زوجه تامر عاشور تعلن إصابتها بفيروس كورونا

تعرف على سبب وفاة المخرج السوري حاتم علي بأحد فنادق القاهرة

بعد جلسة الكيماوي.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الساخن

أمير مرتضى منصور يعلن منعه من الظهور تلفزيونيا

إنقاص الوزن ومحاربة الالتهابات.. تعرف على الفوائد الصحية لـ الكمون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيا تروج لسياراتها الكهربائية المتطورة الجديدة.. صور

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة لافته داخل السيارة

نشرة الصحة والمرأة.. سر ارتفاع وفيات كورونا في مصر.. وتأثيرات مخيفة لـ كوفيد 19 داخل الجسم بعد التعافي