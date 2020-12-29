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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف 40 شارعا وطريقا بمركزي السنطة وزفتى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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احمد علي
تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ أعمال الرصف الجارية بمركزي السنطة وزفتى وذلك للوقوف على مدى تقدم الأعمال بتلك المشروعات.

بدأت الجولة بتفقد مربع المحكمة بمدينة زفتي، حيث تابع المحافظ أعمال تسوية ١٠ شوارع بتلك المنطقة تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت، ووجه بسرعة إزالة باقي الحواجز الأسمنتية المتواجدة بمحيط تلك الشوارع، مشددًا على أن المحافظة لن تقوم باستلام الشوارع إلا بعد التأكد من تركيب البلدورات وبالوعات صرف الأمطار.

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ثم تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشارع عصمت حمادة والشوارع المجاورة، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رصف تلك المنطقة والبدء في رصف شارع الجيش، كما تفقد أعمال رصف طريق زفتى- سنباط، والذي عبر الأهالي عن فرحتهم برصفه لحدوث العديد من الحوادث عليه في السنوات الماضية، واختتمت الجولة بتفقد رصف طريق الجعفرية - عز العرب بمركز السنطة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية بقناطر دهتورة و كورنيش زفتى وذلك ضمن خطة المحافظة في تطوير كورنيش النيل بكل مركز ومدينة.

يذكر أن محافظة الغربية تقوم برصف عدد ٢٣ شارع داخل مركز ومدينة زفتى( ٣ شوارع بالخطة الإضافية ، ١٣ شارع بالخطة الاستثمارية و ٧ شوارع في خطة رد الشيء لأصله) ، كما يتم رصف ١٧ شارع بالسنطة (٣ شوارع بالخطة الإضافية ، ٨ شواع بالخطة  و ٦ شوارع في خطة رد الشيء لأصله) .

رافق المحافظ خلال جولته العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة زفتى، اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة والعميد حسام عبد السلام مندوب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف 40 شارعا وطريقا بمركزي السنطة وزفتى
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف 40 شارعا وطريقا بمركزي السنطة وزفتى
محافظ الغربية يتابع أعمال رصف 40 شارعا وطريقا بمركزي السنطة وزفتى
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