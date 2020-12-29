فريق طبي بقنا العام ينجح في إعادة جزء مبتور لقدم سيدة تعانى من السكر

نجح فريق طبي بمستشفي قنا العام، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريضة تعاني من بتر غير كامل بالطرف السفلي الأيمن، والتعامل مع حالتها طبقًا للمعايير الطبية.

تكون الفريق من الدكتور عماد الطيب، استشارى جراحة التجميل، و الدكتور محمد عبد المجيد الضبع، استشارى ورئيس قسم العظام، والدكتور أحمد عاشور، أخصائي التخدير والعناية المركزة.

وأوضح الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي، أن الفريق تعامل مع العملية الدقيقة رغم إصابة المريضة بالسكر ومضاعفاته وقصور الشرايين التاجية، والتعامل مع الحالة طبقا للمعايير الطبية.

وأشار الديب، إلى أن المريضة تتعافي الآن بالمستشفى وسط متابعة مستمرة من الأطباء المشرفين على حالتها، مقدمًا الشكر للفريق الطبي وطاقم التمريض بمستشفى قنا العام.

يذكر أن حالة المريضة تم رفضها من قبل المستشفيات والمراكز الخاصة، تخوفا من فشل العملية الجراحية أو تعرضها لمضاعفات، خاصة و أنها تعانى من مرض السكر.





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