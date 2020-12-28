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محافظات

بلدي بالألوان .. دهان بلدورات الطريق الزراعي بمدينة الوقف في قنا .. شاهد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:39 م
دهان بلدورات الطريق
دهان بلدورات الطريق الزراعي
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يوسف رجب

شارك أعضاء مبادرة" بلدى بالألوان" الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، في أعمال دهان البلورات بطريق قنا الزراعى الغربى، فى المنطقة الواقعة بين مركز الوقف وقرية المراشدة، ضمن جهودهم للمشاركة فى خدمة المجتمع.


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز الوقف بالتنسيق مع أعضاء مبادرة بلدي بالألوان بدأت اليوم الاثنين، فى دهان البلدورات بالطريق الزراعى بين مركز الوقف والمراشدة بطول حوالى ٣ كيلو متر بهدف إضفاء المظهر الجمالى على الطريق.


وقدم محافظ قنا، شكره لأعضاء المبادرة لحرصهم في التعاون مع الوحدة المحلية فى تجميل الشوارع.


وأوضح محمود ثابت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، أنه تم التنسيق مع أعضاء المبادرة لبدء الأعمال فى دهان البلدورات.


وأشار ثابت، إلى أن الوحدة المحلية وفرت الأدوات والخامات اللازمة، فيما شارك أعضاء المبادرة بجهودهم لإنهاء أعمال الدهانات إيمانا منهم بضرورة دعم المؤسسات الحكومية في خدمة المجتمع.

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بلدي بالألوان .. دهان بلدورات الطريق الزراعي بمدينة الوقف في قنا .. شاهد
بلدي بالألوان .. دهان بلدورات الطريق الزراعي بمدينة الوقف في قنا .. شاهد
بلدي بالألوان .. دهان بلدورات الطريق الزراعي بمدينة الوقف في قنا .. شاهد
بلدي بالألوان .. دهان بلدورات الطريق الزراعي بمدينة الوقف في قنا .. شاهد
بلدي بالألوان .. دهان بلدورات الطريق الزراعي بمدينة الوقف في قنا .. شاهد
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