خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. توقيع اتفاقية تجارية بارزة بين لندن وبروكسل

يوقع زعماء دول الاتحاد الأوروبي على اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الأربعاء - قبل نقله إلى لندن ليوقع رئيس الوزراء بوريس جونسون.
وذكرت داونينج ستريت، اليوم، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ستنقل المعاهدة الدولية برفقة مسؤولين من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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وسيأتي يوم واحد قبل أن تقطع المملكة المتحدة علاقاتها مع منظمة 27 دولة.
ويتم استدعاء البرلمان البريطاني للتصويت على الاتفاقية، التي تحدد القواعد لعلاقة تجارية وأمنية جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتم الاتفاق على الصفقة في بروكسل عشية عيد الميلاد، بعد تسعة أشهر من المفاوضات.
وبدأ البرلمان الأوروبي فحص الاتفاقية لكنه لن يحصل على فرصة للتصديق عليها قبل أن تغادر المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي في منتصف ليل الخميس.
ومع ذلك، تم منح الاتفاق دعمًا بالإجماع من سفراء الدول الـ27 ، ومن المقرر أن تمنح الدول الأعضاء موافقتها الخطية يوم الثلاثاء.
ويمهد ذلك الطريق أمام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل للتوقيع على المعاهدة صباح الأربعاء في بروكسل.
وقال متحدث باسم رقم 10 إنه سيتم بعد ذلك نقلها عبر القناة لرئيس الوزراء البريطاني لتوقيعها في داونينج ستريت.