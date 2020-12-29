تاج الدين: الإجراءات الاحترازية لها الأولوية حتى في وجود اللقاح

اللقاحات الحالية صالحة لمواجهة فيروس كورونا قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنالحالية





وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تدرس أنواع اللقاحات التي تم إنتاجها في العالم للتعرف على درجة الفعالية والأمان، وهناك متابعة دقيقة من الرئيس السيسي ولجنة الأزمة ملف اللقاحات.





وتابع عوض تاج الدين " أي تطعيم يسجل في مصر يذهب إلى هيئة الدواء لمراجعة الملف الخاص به والتأكد من فاعليته".





وأكد عوض تاج الدين أن " لجنة إدارة الأزمة ومجلس الوزراء يتخذان الإجراءات المناسبة للحفاظ على حياة المصريين، وتتم دراسة القرارات بعناية كثيرة".





وأوضح عوض تاج الدين " حتى في وجود اللقاح تعتبر الإجراءات الاحترازية لها الأولوية، واللقاح قد يحمينا من مضاعفات الفيروس ولم يثبت أنه يقي بنسبة 100% من الإصابة بفيروس كورونا".





ولفت عوض تاج الدين إلى أن "مراكز البحث العلمي في الجامعات تدرس أنواع السلالات المتواجدة في مصر فيما يتعلق بفيروس كورونا".



