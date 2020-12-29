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4584 قرية.. مبادرة حياة كريمة تكشف عن مدة تطوير جميع القرى المصرية.. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:33 م
قرى الريف المصري
قرى الريف المصري
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إبراهيم القادري
قال خالد عبدالفتاح مدير مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة أطلقها رئيس الجمهورية سنة 2019 والهدف منها هو تحسين مستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجا .


وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن هذه القرى تم تحديدها بناء علي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتم استهداف تطوير أفقر 1000 قرية وقمنا بالعمل في السنة الأولى في 143 قرية موزعة علي 11 محافظة.


وأوضح عبد الفتاح ، ان هناك أوامر رئاسية بتوسيع نطاق العمل في المبادرة لتشمل جميع محافظات الجمهورية وتستهدف تطوير جميع قرى الريف المصري في 3 سنوات ويصل عددها 4584 قرية في 188 مركزا .


وتابع المبادرة تستهدف إحداث نوع من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القرى المستهدفة .
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