مد التقدم لإعلان المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP لعام 2020/2021 للمرحلة الجامعية الأولى حتى 15 يناير 2021

أعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، في اطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (الادارة المركزية للبعثات) عن مد فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منحًا دراسية لقضاء فصل دراسي او عام دراسي للمرحلة الجامعية الاولى على أن يتم التقديم الكترونيًا والذي فتح ابتداء من يوم الاحد 13 ديسمبر الماضي ليستمر حتى 15 يناير المقبل من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات بعد ان كان اخر موعد له هو غدا 31 ديسمبر 2020 ، ويتم خلال التقديم ارفاق صوره ضوئية من جميع المستندات المطلوبة الكترونيًا.









واوضحت الإدارة انه سيتم تسليم الملف الورقي شاملًا كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا بحيث تكوت مدة الدراسة باليابان كما يلى:ـ





- فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الاولى





- عام اكاديمي للمرحلة الجامعية الاولى





وعلى جميع المخصصات المالية المقررة وفقًا للتمويل المتاح وقد يتم تعديلها أو تطبق عليها تغييرات بالنقص أو الزيادة طبقا لظروف و رؤية الوزارة و لما تقرره الدولة المصرية و وزارة التعليم العالي و كذلك إدارة البعثات و اللجنة التنفيذية، و أنه لا يحق للدارس الاعتراض على هذه التعديلات بأي حال من الأحوال و أن حصوله على هذه البعثة هو موافقة مباشرة منه على هذا الشرط و لا يحق له رفع دعاوى قضائية بالتضرر أو خلافه.









واشارت إلى أنها تتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر ذهابًا وعودة – الاقامة – المعيشة – رسوم الجامعة ) ولا تتحمل البعثات ايه نفقات عن اصطحاب الأسرة او مرافقين لأى نوع من انواع الايفاد المشار اليها بعالية.









هذه البعثة متاحة لجميع التخصصات، حيث أن شروط التقدم:





- الا يزيد السن عن 22 عاما في 3 ديسمبر 2020 ( تاريخ بداية الإعلان )





- ان يكون في الصف الثانى او الثالث الجامعي ( من تاريخ التحاقه بالجامعة) بجامعة مصريه حكومية (بالنسبة لطلاب الكليات العملية تحتسب السنة الاعدادى عام دراسي )





- أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جدًا أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة ( كل عام على حده ) وان يكون بيان التقديرات المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدى ومعتمد ومختوم





- ان يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا اقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3





- الا يكون الطالب حاملا لاى جنسية أخرى مع جنسية جمهورية مصر العربية





- ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية التى يدرس بها الطالب واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم لاى جامعة أخرى









تعرف على تفاصيل التقديم لمنح جامعة الدراسات فى بريشا الايطاليه

















اعلنت الإدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن افاد المكتب الثقافى المصرى بروما بان جامعة بريشا الايطاليه Universitya DEGLI Studi Di BRESCIA بفتح باب التقدم للتسجيل للحصول على بحثيه للالتحاق بالمهمات العلميه فى تخصصات مختلفه على النحو المعلن عنه للعام الاكاديمى 2020/2021 .









ويمكن زياره الموقع الالكترونى التالى:ـ

https://www.unibs.it/ateneo/albo-pretorio-concorsi-bandi-e-gare/bandi-assegni-di-ricerca





وذلك علما بان البعثات لاتتحمل اى نفقات من هذه المنح.











