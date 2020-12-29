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ديني

دار الإفتاء: صلاة الاستخارة من أجل الغير جائزة شرعا .. فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:33 م
دار الإفتاء: صلاة
دار الإفتاء: صلاة الاستخارة من أجل الغير "جائزة شرعا"
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محمد شحتة
قال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الاستخارة من الأعمال المستحبة تندب للإنسان إذا أراد ان يفعل شيئا في حياته.

أضاف أمين الفتوى، في فيديو على صفحة دار الإفتاء، ردا على سؤال "هل يجوز صلاة الاستخارة للغير؟ أنه أجاز الفقهاء صلاة الاستخارة للغير، واستدلوا بحديث النبي "من استطاع أن ينفع أخيه بشئ فلينفع".

وأشار إلى أنه لا مانع من صلاة الاستخارة للغير فيصلي ويدعو له بالخير والنفع وأن يوفقه الله لما فيه الخير.

كيفية صلاة الاستخارة
صلاة الاستخارة يصلي العبد ركعتين من غير الفريضة يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعد الصلاة يدعو بهذا الدعاء الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه ولفظه:

ولفت إلى أن الدعاء هو:« اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمي حاجته فيقول مثلًا هذا السفر..) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر (السفر أو الزواج) شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به».

وأشار إلى أن أفضل وقت لها هو وقت الثلث الأخير من الليل أو قبل أن يخلد الإنسان إلى النوم، مشيرًا إلى أنه ليس بالضرورة أن يرى الشخص الذي استخار ربه رؤيا في المنام حتى يمضي في حاجته، فإن كانت خيرًا له فسييسرها الله تعالى له، وإن كانت غير ذلك فسيصرفها الله تعالى عنه ويصرفه عنها.

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