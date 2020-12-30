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أخبار العالم

اليونان تعترض 7 مقاتلات تركية حلقت بشكل غير قانوني فوق بحر إيجة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:15 ص
اليونان تعترض 7 مقاتلات
اليونان تعترض 7 مقاتلات تركية فوق بحر إيجه
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلامية، بأن اليونان، اعترضت 7 طائرات عسكرية تركية، حلقت بشكل غير قانوني فوق بحر إيجة.

وذكرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، أن القوات الجوية اعترضت 4 مقاتلات تركية من طراز "إف -16"، و3 طائرات نقل عسكرية من طراز "سي إن 235"، وفقا لصحيفة "بروتوثيما" اليونانية.

وقالت الصحيفة إن القوات الجوية اليونانية حدّدت هوية الطائرات التركية واعترضتها وفقًا للقواعد الدولية والممارسات المتبعة.

وأشارت التقارير إلى إقدام سلاح الجو لتركي على تنفيذ 45 خرقا للمجال الجوي اليوناني و6 انتهاكات تعيق الملاحة الجوية في منطقة معلومات الطيران  التابعة لأثينا.

وتواصل تركيا استفزاز السلطات اليونانية، من خلال أعمال التنقيب غير المشروع عن النفط قبالة سواحل البحر المتوسط، ومحاولات إنشاء قاعدة عسكرية قبالة جزيرة كريت اليونانية.
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