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فن

سمية الخشاب تحتفل بالكريسماس بفستان أسود قصير.. صورة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:35 ص
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد بدران

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها خلال احتفالها بالكريسماس.


وظهرت "سمية الخشاب"، وهي بجوار شجرة الكريسماس، وهي مرتدية فستانا أسود جريئاً، قصير مكشوف الساق، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

يذكر ان محكمة أسرة سيدى جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بالإسكندرية، ألزمت الفنان أحمد سعد، بدفع 270 ألف جنيه في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب كنفقة للعدة والمتعة.


وألزمت المحكمة "سعد" بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.


كانت الفنانة سمية الخشاب تقدمت بدعوى قضائية تحمل رقم 1939 لسنة 2019 ضد الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية بمحل سكنها ببطاقة الرقم القومى تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا. 


وقدمت "الخشاب"، لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.


ورفضت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد التصالح في القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية.

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