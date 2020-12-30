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فن

بعد التنمر على طفلتها.. إيمي سمير غانم تتضامن مع يسرا اللوزي

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:32 ص
إيمي سمير غانم ويسرا
إيمي سمير غانم ويسرا اللوزي
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محمد بدران
علّقت الفنانة إيمي سمير غانم على تعرض صديقتها الفنانة يسرا اللوزى للتنمر من أحد متابعيها على انستجرام بسبب مرض ابنتها الصغرى 

ونشرت إيمي سمير غانم صورة وعلقت "أجمل وأحسن وأجدع أم في الدنيا لوزي بحبك وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم .. يا أشطر وأحن أم وأعز صديقة لقلبي💙". 

ووجدت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقًا مسيئًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، من أحد المتابعين، الذي تنمر على ابنتها الصماء، وسخر منها. 

في البداية نشرت يسرا اللوزي صورًا لها -من كواليس حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة CBC- وعلقت قائلة: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" والدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهورى العزيز ولكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة».

وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه «اللوزي» وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها». 

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وكانت الفنانة يسرا اللوزي، تصدرت مؤشرات البحث جوجل بعد حلقتها وتصريحاتها مع الإعلامية منى الشاذلي.

قالت يسرا اللوزي، من خلال برنامج "معكم"، "أنا لم أتخرج من مدارس أجنبية، بل تخرجت في مدرسة مصرية، وأنا أحب اللغة العربية، كما أن جدتى سورية، والسوريون متميزون فى اللغة العربية، وهي ساعدتني كثيرًا، كما أن الفضل يعود أيضًا لمدرس اللغة العربية الأستاذ رفعت الذى جعلني أحبها كثيرًا".

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