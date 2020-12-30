ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول نقابة للفنانين في تونس.. لطيفة وصابر الرباعي وبوشناق يتصدرون المؤسسين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
أسّس نجوم وفنانو تونس أول نقابة للفنانين أخيرًا، وأصدر إعلان تأسيسها اليوم، والذي تصدره أبرز نجوم تونس، وفي مقدمتهم الفنانون "لطيفة وصابر الرباعي ولطفي بوشناق" وغيرهم.

وأجريت الانتخابات الأولى لاختيار مجلس إدارة النقابة، وأفرزت عن انتخاب الفنان لطفي بو شناق كرئيس الهيئة الإدارية للنقابة، والفنان صابر الرباعي كاتب عام للنقابة، والفنانة لطيفة كمستشار للنقابة، ووجه للنشاط النقابي في العالم العربي والعلاقات الخارجية.

ويسعى فنانو تونس لحفظ كرامة وحقوق الفنان التونسي من خلال تأسيس أول نقابة للفنانين، وذلك بعد مرور الفنانين بظروف صعبة في السنوات الأخيرة وخاصة عام 2020.

وقالت الفنانة لطيفة إن الفنان التونسي يستحق التقدير وجدير بحقوق أكثر وبمكانة أكبر سواء في الجمهورية التونسية أو في العالم العربي.

وكشفت النقابة في بيانها التأسيسي عن أسماء الهيئة الإدارية للمؤسسين وهم:" لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري".

 ومن المتوقع انضمام بقية فناني تونس إلى النقابة في الفترة المقبلة بعد إعلان تأسيسها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

الخيل والليل والبيداء.. بالأحمر الناري سلمي الشيمي تستعرض أنوثتها

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 30-12-2020

بعد اتهامه بالشذوذ الجنسي.. ابن هشام سليم يرد بطريقة مثيرة

بشرى سارة للمصريين.. انخفاض حالات الإصابة والوفيات بـ فيروس كورونا

احذر منها.. علامة في حمّامك تدل على الإصابة بـ كورونا

مبروك عطية: قيام الليل للمرأة يكون في حضن زوجها.. فيديو

أخبار الفن | رد ابن هشام سليم على اتهامه بالشذوذ الجنسي.. التنمر على ابنة يسرا اللوزي.. متابع يدعي على سوسن بدر بالموت

أخبار الرياضة| أزمة تعرقل احتراف مصطفى محمد في فرنسا.. حكام مباريات اليوم بالدوري

وفاة عضو الكونجرس الأمريكي لوك ليتلو بـ فيروس كورونا قبل أيام من أدائه اليمين

أسطورة حقيقية.. خالد بيومي يعلق على اقتحام «الخطيب» الهواء لمصافحته

بـ الأسماء.. ابنة صلاح جاهين تقدم الشكر لداعمي عهد صادق في أزمته الصحية

بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل قبل مواجهة الليلة في البريميرليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقعات المالية للأبراج 2021.. الثور والعذراء يواجهان أزمات.. العقرب استقرار في الوضع المادي

توقعات برج الحمل 2021 .. استقرار الوضع المادي وحياة عاطفية سعيدة

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة