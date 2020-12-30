في ظل ارتفاع إصابات كورونا.. نائبان يتفقدان مستشفى منيا القمح المركزى.. صور

تفقد النائبان خالد مشهور وأحمد البنا عضوا مجلس النواب برفقة الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أمس الثلاثاء، مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وأعمال التطوير بالمستشفي، حيث تفقدوا قسم الاستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، خاصة في ظل ارتفاع إصابات كورونا، وفي إطار دورهما الرقابي لتوفير سبل الراحة للمواطنين.





وأشار النائب أحمد البنا إلى أن الدكتور هشام شوقى مسعود، وجه بالاستعاضة الفورية لأدوية الطوارئ فور الانتهاء من النسب المحددة منها، والتشديد على ارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، والالتزام بخطوط سير منفصلة للأمراض التنفسية عن باقي التخصصات الطبية الأخرى، والتأكد من التدريب الجيد للهيئة التمريضية علي الأجهزة الطبية الحرجة، كما تابع انتهاء الأعمال بوحدة الأشعة المقطعية الجديدة، والتي تم دعمها للمستشفي بتكلفة تقديرية بلغت ٤ ملايين جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وتدريب أطباء وفنيي الأشعة عليها من خلال الشركة الموردة، حيث أمر وكيل الوزارة ببدء التشغيل التجريبي للوحدة اعتبارا من أمس.





كما تفقد النائبان أيضا الأعمال الإنشائية الجارية لمشروع المبني الجديد بالمستشفي، لتطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بها، و قال النائب أحمد البنا إن من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو ٢٠ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.





وأضاف أن وكيل الوزارة ناقش معنا أنا والنائب خالد مشهور أعضاء مجلس النواب، التوظيف الأمثل للمبني، والخطة الزمنية للانتهاء من المشروع، كما ناقش توسعة ورفع كفاءة قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي، وكلف مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بمتابعة الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال التوسعة بالقسم.