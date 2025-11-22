الحكم على 6 متهمين في قضية خلية مصر الجديدة 30 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، حجز محاكمة 6 متهمين بخلية مصر الجديدة، في القضية رقم 4247 لسنة 2025 جنايات مصر الجديدة، لجلسة 30 ديسمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

قيادة جماعة إرهابية

جاء في أمر الإحالة فى القضية قيام المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.