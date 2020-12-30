جامعة مطروح: جار إنشاء مركز لإنتاج الحرير الطبيعى بكلية الزراعة الصحراوية

كشف الدكتور عمرو عبد المجيد عميد كلية الزراعة الصحراوية بجامعة مطروح عن انه جارى انشاء مركز لإنتاج الحرير الطبيعى بفوكة من خلال استزراع ٥٠٠ شتلة توت لاقامة مركز بمرسي مطروح.













جاء ذلك خلال مجلس جامعة مطروح فى اجتماعه ال٣٠ بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح وعمداء كليات الجامعة .









واضاف ان الهدف من اشناء مركز لإنتاج الحرير الطبيعى بفوكة للعمل على توفير مورد اقتصادى وخامات صناعية تخدم المجتمع المحلي وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، مشيرا إلى انه تم دعم كلية الزراعة الصحراوية بمعصرة زيتون بطاقة ١٥٠كيلو جرام في الساعة بما يساعد الاهالي ويحافظ على المنتج وجودته التى يتميز بها واكساب مهارات وتدريب للمزارعين بالضافة الى تعليم المزارعين طرق العصر المناسبة .





وقدم محافظ مطروح خلال الاجتماع التهنئة للدكتور محمود عباس لتوليه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وللدكتور صلاح عسران لتوليه نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ،متمنيا لهما التوفيق .





واكد على الترحيب بكافة الاطروحات والمقترحات التى تساعد على خدمة اهالي مطروح والتيسير عليهم من خلال رسالة الجامعة ،مشيدا بمقترح اقامة مركز بالجامعة لا نتاج الحرير الطبيعى





كما اشاد محافظ مطروح بدور الجامعة الثقافة والتوعوي للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة مع جائحة كورونا واهمية توعية الطلاب مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مع الاشادة بدور جيش مصر الابيض بمنظومة الصحة خاصة من الاطباء والتمريض بمستشفى النجيلة، واهمية تكثيف جهود التوعوية بالشارع المطروحى















