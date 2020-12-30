تريند الفن| مي عمر تهاجم متابعة بعد التنمر على زميلتها .. وفاء عامر تحذر متابعيها

تصدر عدد من نجوم الفن خلال الساعات الماضية التريندات، وذلك بسبب تصريحاتهم أو بسبب أشياء قاموا بفعلها.









حذرت الفنانة وفاء عامر ، متابعيها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من احد منتجات التجميل.

وتقوم صاحبة المنتج باستخدام اسم الفنانة وفاء عامر للترويج للمنتج وإنه يستخدم في علاج التجاعيد وحفر البشرة.

وكتبت الفنانة وفاء عامر، قائلة: "يا جماعة خدوا بالكم انا رافعة قضية عليهم".

وكانت وفاء عامر شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.













شنت الفنانة مى عمر، هجوما كبيرا على احدى متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "؛ بسبب تنمرها على الفنانة " نيرمين الفقي".

جاء ذلك، بعد تعليق المتابعة لها، على احدى الصور من مسلسل " لؤلؤ"، قائلة: "المسلسل بجد تحفه الديكور و الملابس و التصوير و الممثلين و الكاست، بس بصراحه نرمين الفقي بان عليها الكبر، وعجزت، وبلدي اوي، بصراحه مش مقتنعه بيها في دور نجمه مهمه، ليه وقع الاختيار عليها؟، مع ان كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا، اشيك بكتير، ومتواجده وعندها حضور، مش راحت عليها زي نيرمين الفقي "

وردت عليها الفنانة مى عمر " شكرا علي رأيك في المسلسل بس عايزة اقولك علي حاجه كل كاست العمل نجوم كبار و مهمين و اضافوا للمسلسل و ميصحش ابدا تدخلي علي صفحتي الشخصيه و تغلطي في زمايلي و نيرمين الفقي ممثله مهمه اتشرفت انها شاركت في مسلسل لؤلؤ و حقيقي كلنا فالمسلسل اخوات و اصحاب و حبايب و مش هاسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم و بحترمهم كلهم "









كشفت النجمة يسرا تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.

وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.













نشرت بعض المواقع الصحفية تصريحات تليفزيونية منسوبة للفنانة حنان يوسف تضمنت هجوما على الزعيم عادل إمام، الذي وصفته الفنانة حسب الخبر المنشور بكلمة "شخص غتت"، ما أدى لتحفظ مذيعة البرنامج على اللفظ.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مع الخبر، وشنوا هجوما كبيرا على حنان يوسف، مدافعين عن عادل إمام، مؤكدين أنه واحد من أكبر وأشهر نجوم العالم العربي.

ولكن بعد الاستماع لمقطع الفيديو من الحلقة، اتضح عدم صحة القصة كلها، بما فيها اللفظ المنسوب لحنان يوسف، حيث قالت بالحرف "إنها تحب الفنان عادل إمام على المستوى الشخصي"، مضيفة في حوارها مع المذيعة قصواء الخلالي على قناة "تن": "أنا بحب عادل إمام وبتبسط لما بشوفه، كنت فاكراه (غتت) في الأول قبل ما أشتغل معاه"، ما جعل الإعلامية قصواء الخلالي تتحفظ على وصف عادل إمام بـ"الغتت".











