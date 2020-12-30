يسرا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بـ كورونا

كشفت النجمة يسرا آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.
وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.
وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.