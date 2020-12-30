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فن

يسرا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بـ كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 05:00 م
يسرا
يسرا
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نبيل العدوي
كشفت النجمة يسرا آخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.

وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 

كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.

يسرا تكشف أخر تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بـ كورونا
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