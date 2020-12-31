التعليم: إجراءات احترازية لحماية الطلاب أثناء الامتحانات.. وتسهيلات للمصابين بكورونا

أكدت وزارة التربية والتعليم، مسئولية المديريات التعليمية عن تنظيم عقد امتحانات النقل لطلاب التعليم الفني الدارسين بمختلف محافظات مصر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم مسئول فقط عن إجراءات تنظيم امتحانات الدبلومات الفنية بصفتها من الشهادات العامة.





وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعليمات رسمية إلى المديريات التعليمية، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب النقل بمدارس التعليم الفني .





وأكدت الوزارة أنه تم التشديد على الالتزام بتعقيم لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقياس حرارة الطلاب والمعلمين والإداريين يوميا طوال فترة الامتحانات، إضافةً إلى إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات داخل لجان الامتحانات، وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي اللازم والمقدر بـ متر على الأقل بين كل طالب وزميله داخل اللجان الامتحانية.



