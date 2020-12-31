لو عربيتك «بتحدف» يمين أو شمال.. تعرف على السبب

يتعرض أصحاب السيارات دائما لمشكلة منتشرة، وهي ما تعرف بـ «حدف السيارة»، حيث تتأرجح السيارة يمينا ويسارا على الطريق، من دون معرفة السبب الحقيقي، فهل هو بسبب واصلة علبة الدريكسيون أو مشكلة في جنط ا لإطارات نتيجة خبطة.





وأكد خبراء السيارات، أن سبب هذه المشكلة يمكن حلها بإعادة ضبط الزوايا في مركز خدمة، أو مراكز الصيانة الموجود في أي مكان على الطريق.





كما أضاف الخبراء، أن هناك نقطًا غير معلومة لبعض قائدي السيارات، وهي إن انخفاض ضغط الإطارات ، يمكن أن يؤدي إلى مشكلة حدف السيارة على الطريق يمينا أو يسارا ، لذلك يجب أن تفحص ضغط إطارات السيارة قبل السير بها.

والسبب الآخر هو وجود خلل في المساعدين، حيث إن تعرض المساعدين لمشكلة نتيجة المطبات أو تهالك واحدة منها يؤدي في أحيان كثيرة إلى "حدف" السيارة يمينا أو يسارا.

كما أن هناك 3 طرق لضبط الزوايا في التوكيل يجب أن يعلمها قائد السيارة أو نوع هو عن طريق النوع المسئول عن ضبط ميل الجنوط سواء للداخل أو الخارج، وإهمال الزوايا، وتلك المشكلة تؤدي إلى تآكل الإطار.





أما الطريقة الثانية فيه متخصصة في ضبط انحراف الإطاران لليمين أو اليسار، وضبط القياس المركزي لها، والطريقة الثالثة هي متخصصة في قياس وضبط مستوى ميل الإطار الداخلي.



