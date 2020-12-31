ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لو عربيتك «بتحدف» يمين أو شمال.. تعرف على السبب

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
يتعرض أصحاب السيارات دائما لمشكلة منتشرة، وهي ما تعرف بـ «حدف السيارة»، حيث تتأرجح السيارة يمينا ويسارا على الطريق، من دون معرفة السبب الحقيقي، فهل هو بسبب واصلة علبة الدريكسيون أو مشكلة في جنط الإطارات نتيجة خبطة.

وأكد خبراء السيارات، أن سبب هذه المشكلة يمكن حلها بإعادة ضبط الزوايا في مركز خدمة، أو مراكز الصيانة الموجود في أي مكان على الطريق.

كما أضاف الخبراء، أن هناك نقطًا غير معلومة لبعض قائدي السيارات، وهي إن انخفاض ضغط الإطارات، يمكن أن يؤدي إلى مشكلة حدف السيارة على الطريق يمينا أو يسارا ، لذلك يجب أن تفحص ضغط إطارات السيارة قبل السير بها.
 
والسبب الآخر هو وجود خلل في المساعدين، حيث إن تعرض المساعدين لمشكلة نتيجة المطبات أو تهالك واحدة منها يؤدي في أحيان كثيرة إلى "حدف" السيارة يمينا أو يسارا.
 
كما أن هناك 3 طرق لضبط الزوايا في التوكيل يجب أن يعلمها قائد السيارة أو نوع هو عن طريق النوع المسئول عن ضبط ميل الجنوط سواء للداخل أو الخارج، وإهمال الزوايا، وتلك المشكلة تؤدي إلى تآكل الإطار. 

أما الطريقة الثانية فيه متخصصة في ضبط انحراف الإطاران لليمين أو اليسار، وضبط القياس المركزي لها، والطريقة الثالثة هي متخصصة في قياس وضبط مستوى ميل الإطار الداخلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على سبب فقد السيارة لاتزانها على الطريق السريع

طرق إنقاذ عربيتك من الأعطال.. اتبع تلك النصائح

هذه العلامات تدل على تلف المساعدين

العلاقة بين حجم جنوط السيارة وزيادة استهلاك البنزين

مؤشرات تدل على تلف الإطارات في السيارة

خلى بالك .. أبرز اللوحات المرورية والإرشادية على الطرق

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| إبراهيم عيسى يطلق تحذيرا عاجلا لمواطني 4 محافظات.. محمود مسلم يروي تفاصيل خلافه مع مرتضى منصور.. تعرف على طرح لقاح أوكسفورد في الأسواق

رفض إلغاء الفار.. أحمد مجاهد يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية

أصاب الشباب الأصحاء.. طبيب يحذر من شراسة كورونا على الجميع.. تفاصيل

للمرة الثالثة في التاريخ.. مخطط جهنمي من ترامب يهدد وصول بايدن إلى البيت الأبيض

نادي الزمالك يعلن موقفه من إلغاء الـ VAR في الدوري.. فيديو

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان نظام امتحانات الترم الأول .. غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور

بـ هوت شورت.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بأنوثتها

بملابس أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة